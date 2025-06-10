Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hedef aldatıcı değil, kalıcı bir refah artışı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Yılmaz "Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli bir başarısı. Şehitlerimize, şehit yakınlarımıza, gazilerimize, gazi yakınlarımıza da yine şükranlarımı sunuyorum. Onların fedakarlığıyla buraya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla da bu süreç gündeme geldi. Bölgemiz bölgenin en stratejik kritik bölgelerinden biri. Bölgemizdeki çeşitli tuzaklara düşmemek için iç huzur son derece önemli." ifadelerini kullandı.

"Artık çok önemli bir döneme girmiş durumdayız"

"Artık çok önemli bir döneme girmiş durumdayız" diyen Yılmaz "Türkiye artık çok farklı bir atmosfere girmiş olacak. Terör tamamen ve kalıcı bir şekilde gündemden çıkmış olacak. Terör kalkınmanın ve demokrasinin düşmanı. Terörün olduğu yerde hiçbir özgürlüğünüz olmaz, temel haklarınızı yaşayamazsınız. Terörün olmadığı bir ortam çok farklı bir atmosfer oluşturur. Terörün çok büyük maddi maliyetleri de var. Farklı varsayımlarla hesaplar da yapılıyor. Yakın zamanda yapılan bazı hesaplara göre 2 trilyon dolara kadar maliyet hesaplamaları var. Bu çok önemli bir kalkınma meselesi aynı zamanda. Terörün zararı gibi ortadan kalkmasının da ciddi faydaları var. Doğu ve Güneydoğu’nun uzun zamandır kullanılamayan potansiyeli devreye geçecek." dedi.

Yılmaz, infaz düzenlemesine ilişkin tartışmalara değinerek "Mevcut infaz düzenlemesi ne getiriyor hatırlatmakta tekrar fayda var. İnfaz düzenlemesinde toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldıracak önemli değişiklikler var. Bunun dışında kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve hastalar için bu düzenlemede iyileştirici düzenlemeler var. Kovid düzenlemesi ise ayrı bir başlık. Kovid döneminde de birtakım düzenleme ihtiyaçları doğmuştu. Burada şöyle bir argüman var. Aynı tarihte 2 kişi suç işliyor örneğin. Birinin hükmü daha erken belirleniyor. Hükmü daha erken belirlenenler kovid yasalarından faydalandılar. Aynı tarihte suç işleyip karar süreci uzayanlar bundan faydalanamadılar. Bu konuya ilişkin hususlar önümüzdeki süreçte Meclis’imizin takdiridir." değerlendirmesinde bulundu.

"Hedef aldatıcı değil, kalıcı bir refah artışı"

Enflasyonda hedefin tek hane olduğunu vurgulayan Yılmaz "Geçen yılın mayıs ayında 75,5 olan yıllık enflasyon oranı, bu yılın mayıs ayı itibarıyla 35,4’e düştü. Yani 40 puanın üzerinde iyileşme var. 12 aydır üst üste bu yıllık oran düşüyor. En son 1,5 gibi bir rakam çıktı. Bu OVP programımızın bir başarısı. Önümüzdeki 6 aylık dönemde de bu eğilimin devam etmesini bekliyoruz ve yıl sonu itibarıyla da 20’li rakamları konuşmayı hedefliyoruz. Gelecek yıl 10’lu rakamlar ve bir sonraki yıl ise tek haneye düşmeyi hedefliyoruz. Hedef aldatıcı değil, kalıcı bir refah artışı. Hangi göstergeye bakarsanız bakın Türkiye ekonomisi istikrarını artırıyor, sağlıklı bir büyüme yapısı geliştiriyor ve her geçen yıl bu hedeflerine daha fazla yaklaşıyor." dedi.