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Son dakika: Rusya esir takasının ikinci aşamasının tamamlandığını duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı İstanbul'da varılan Rusya-Ukrayna anlaşması kapsamında gerçekleştirilen esir takasının ikinci aşaması tamamlandığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Son dakika: Rusya esir takasının ikinci aşamasının tamamlandığını duyurdu
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Rusya Savunma Bakanlığı,  İstanbul müzakerelerinde anlaşmaya varılan Rusya-Ukrayna anlaşması kapsamında gerçekleştirilen esir takasının ikinci aşaması tamamlandığını açıkladı. 

İkinci aşama tamamlandı

Bugün yapılan takas geçen hafta yapılan barış görüşmelerinde her iki tarafın 1.000'den fazla esiri serbest bırakmasını öngören anlaşmanın ikinci aşamasıydı.

İstanbul'da anlaşmaya varılmıştı

Rusya Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 Haziran'da İstanbul'da varılan Rus-Ukrayna anlaşmaları uyarınca ikinci grup Rus askeri iade edildi" ifadelerine yer verdi ve "Karşılığında bir grup Ukraynalı savaş esiri teslim edildi" ifadelerini kullandı.

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