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AB’den savunma atağı: Fonlara erişim kolaylaşıyor

Avrupa Birliği, savunma politikasında yeni döneme giriyor. AB Komisyonunun savunma ve uzaydan sorumlu üyesi Andrius Kubilius liderliğinde, üye devletlerin savunma tedariki ve fonlara erişimini kolaylaştıracak teklif verilecek.

Haber Merkezi
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AB’den savunma atağı: Fonlara erişim kolaylaşıyor
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, savunma tedarikinde üye ülkelere daha fazla esneklik sağlamayı planlıyor. AB Komisyonunun savunma ve uzaydan sorumlu üyesi Andrius Kubilius, üye devletlere savunma tedariki ve bu alanda Birliğin fonlarına erişimin kolaylaşması teklifinde bulunacaklarını belirtti.

“Bürokrasi savunmaya engel olmamalı”

Kubilius, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Savunma ve Güvenlik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, AB'de savunma alanında bürokratik engeller olduğu iddialarına cevaben, "Bürokrasi savunmamızın önünde bir engel olmamalı." dedi.

Barış ve savaş zamanları arasında "özel bir savunma hazırlığı dönemi" olduğunu kaydeden Kubilius, AB'nin savunma hazırlığının "yetersiz" olduğunu söyledi.

Savunma fonları için teklif sunulacak

Kubilius, gelecek hafta AB'nin savunma alanındaki mevzuatına yönelik "sadeleştirme paketi" teklifini sunacaklarını aktararak, üye devletlere savunma tedariki ve bu alanda Birliğin fonlarına erişimin kolaylaşması teklifinde bulunacaklarını kaydetti.

“Putin beklemez"

Savunma alanında teklif edecekleri "sadeleştirme" olmadan hazırlık konusunda hiçbir şeyin "başarılamayacağını" ifade eden Kubilius, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, evrak işlerimizi halletmemizi beklemeyecek." diye konuştu.

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