Putin sessizliğini bozdu: Ateşkes olasılığına şüpheyle yaklaşıyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın son günlerde gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu saldırılar ışığında Ukrayna ile bir zirve ya da ateşkes olasılığına şüpheyle yaklaşıyorum" dedi. Putin ayrıca, "Teröre bel bağlayanlarla kim müzakere yapar?" ifadelerini kullandı.

Putin'in konuya ilişkin açıklamalardan satırbaşları şu şekilde:

"İstanbul'daki görüşme öncesi sivillere yönelik suçlar sabotaj amacıyla yapıldı." "Bryabsk ve Kursk bölgelerine yapılan saldırılar terör saldırısıdır"

Zelenskiy: Biz Rusya'dan bir ültimatom aldık

Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Rusya'nın Ukrayna'ya önerilerinin kabul edilemez olduğun söyleyen Zelenskiy, "İstanbul toplantıları karar alınamayan bir düzeyde devam ediyor ve bu anlamsız. Biz Rusya'dan aslında bir memorandum almadık, bir ültimatom aldık" demişti.