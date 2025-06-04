10 ilde 'Yasa dışı bahis' operasyonu: 93 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma tarafından 10 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında 93 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 24'ünün tutuklandığını duyurdu. Operasyonlarda 93 şüpheli yakalanırken, bunlardan 24'ü tutuklandı, 37'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Çeşitli dolandırıcılık yöntemleri kullanıldığı belirlendi

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Elazığ, Zonguldak, Yalova, Ardahan, Eskişehir ve Erzurum'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, çeşitli dolandırıcılık yöntemleri kullandığı belirlendi.



Şüphelilerin, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden "yatırım, faizsiz kredi, araç kiralama ve ev satışı" gibi ilanlarla vatandaşları mağdur ettiği tespit edildi. Ayrıca, yasa dışı bahis sitelerine reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaparak, sahte kripto para işlemleriyle haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı.

Banka hesaplarındaki varlıkları kendi hesaplarına aktarmışlar

Sosyal medya platformları üzerinden düşük faizli kredi ilanları vererek kişisel bilgileri ele geçirdikleri ve banka hesaplarındaki varlıkları kendi hesaplarına aktardıkları da belirtildi.



Son olarak, vatandaşları telefonla arayarak isimlerinin FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyip yüklü miktarda para transferi yaptırdıkları suçlamalarıyla savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldı.

Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi

Düzenlenen operasyonlar sonucunda, çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı, kripto cüzdan ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, başarılı operasyonlar nedeniyle valileri, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını, İl Jandarma Komutanlarını ve Jandarma personelini tebrik etti. Yerlikaya, sanal dünyadaki güvenlik için Siber Devriyelerin 7/24 görev başında olduğunu ve dijital suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.