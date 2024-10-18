ABD Başkanı Biden: İsrail-Filistin savaşının sona erme zamanı geldi

ABD Başkanı Biden, Almanya ziyareti için gittiği başkent Berlin'de uçaktan inişinde, basın mensuplarına Hamas lideri Sinvar'ın öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

"Savaşın sona erme ve esirleri evine getirme zamanı geldi"

Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak tebrik ettiğini ve artık ileriye bakma zamanının geldiğini kaydetti.

"Bu savaşın sona erme ve esirleri evine getirme zamanı geldi. Bu, yapmaya hazır olduğumuz şey." diyen Biden, Gazze'de ateşkesin sağlanması için adım atılması gerektiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın birkaç gün sonra İsrail'e giderek son durumu muhataplarıyla ele alacağını açıklayan Biden, ateşkes konusunda somut bir sürece girmek istedikleri mesajını verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Sinvar'ın öldürülmesini ateşkes için "fırsat" olarak görüyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da günlük basın toplantısında, Hamas lideri Sinvar'ın İsrail tarafından öldürülmesinin ardından, bölgeyle ilgili öngörülerini gazetecilere değerlendirdi.

Miller, Hamas'ın İsrail için hala bir tehdit oluşturduğunu ve İsrail'in bu tehdidin üzerine gitme hakkının olduğunu, bununla birlikte Sinvar'ın öldürülmesini "çatışmaları sonlandırıp ateşkes sağlanması için" bir fırsat olarak gördüklerini aktardı.

ABD destekli ateşkes önerisinin mayıs ayından bu yana masada olduğunu ve Sinvar'ın öldürülmesiyle bu önerinin ilerleme potansiyelinin arttığını ifade eden Miller, "Bu fırsatı değerlendirmeye kararlıyız." diye ekledi.

Sözcü Miller, İsraillilerin savaşı sona erdirmek adına bir anlaşmaya varmak için "zor kararlar" alması gerekeceğini söyledi.

İsrail'in hala çok meşru bir stratejik hedefi olduğunu belirten Miller, "Bu da tüm rehinelerin geri dönmesi ve biz de bu hedefe çok gerçek bir ilgi duyuyoruz. Çünkü bu 101 rehineden 7'si Amerikalı ve onların geri dönmesini istiyoruz." diye konuştu.

Miller, Hamas'ın aracılar tarafından sunulan ateşkes tasarısını kabul ettiğinin hatırlatılması üzerine, Hamas liderliğinin ABD'nin teklifinin bir kısmını kabul etmediğini ve "bir karşı teklife döndüklerini" ifade etti.