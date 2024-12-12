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Miras işlemlerinde yeni dönem! Varisler arasındaki anlaşmazlıklar bitiyor

Miras kalan taşınmaz ve araç satış sürecinde anlaşmazlıklar artık sona eriyor. Miras kalan gayrimenkul ve araçların satışı için düzenleme devreye alındı. Peki, Miras işlemleri nasıl yapılacak? Mirasçılar hangi adımları izleyecek? İşte tüm detaylar

Haber Merkezi
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Miras işlemlerinde yeni dönem! Varisler arasındaki anlaşmazlıklar bitiyor
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Miras ile ilgili yeni düzenleme devreye alındı. Mirasçılara intikal eden gayrimenkul ve araçların satışına yönelik kolaylaştırıcı düzenleme yapıldı.

Mirasçıların hakları güvence altına alınacak

Miras yoluyla intikal eden gayrimenkul ve araçların satışıyla ilgili yeni düzenlemeler, mirasçıların haklarını güvence altına almayı ve işlemleri daha şeffaf bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor.

Yapılan değişikliklerle hem hukuki süreçlerin netleşmesi hem de olası anlaşmazlıkların çözümünün kolaylaştırılması hedefleniyor. 

Miras yoluyla intikallerde satış nasıl yapılacak?

1. Veraset İlamı: Mirasçıların öncelikle veraset ilamı alarak mirasçılık haklarını resmileştirmeleri gerekiyor. Bu belge, devir işlemlerinin temelini oluşturuyor.

2. Tapu İşlemleri: Veraset ilamı alındıktan sonra, tapu müdürlüğüne başvuru yapılarak devir işlemleri başlatılıyor. Bu süreçte tüm mirasçıların onayı gerekiyor.

3. Zorunlu Belgeler: Tapu devri sırasında zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi, kimlik ve tapu senedi gibi belgelerin eksiksiz olarak sunulması şart.

Varisler arasındaki hak kayıplarının önüne geçilecek

Bu düzenlemelerle miras kalan taşınmaz ve araçların satış sürecinin hızlanması ve varisler arasında yaşanabilecek hak kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

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