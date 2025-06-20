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Kent Lokantalarında menü fiyatlarına zam geldi

Kent Lokantalarındaki menü fiyatlarına zam geldi. 40 TL olan 4 çeşit yemeğin ücreti 70 TL'ye yükseldi.

Haber Merkezi
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Kent Lokantalarında menü fiyatlarına zam geldi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi haziran ayı toplantılarının üçüncü oturumunda dikkat çeken bir karar alındı. Mecliste, İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünden gelen 2025 yılı revize ücret tarifesi teklifi görüşüldü. Oy çokluğu ile alınan kararla birçok hizmete zam geldi. 

Vatandaşa ucuza yemek sunan Kent Lokantalarında fiyat artışına gidildi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; çorba, ana yemek, yardımcı yemek, salata, ekmek ve sudan oluşan menünün ücreti 70 TL oldu.

Kreş fiyatlarına zam kararı

Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün teklifiyle belediyenin işlettiği kreşlerin 2 bin 500 lira olan aylık ücretinin yüzde 100 zamla 5 bin liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.

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