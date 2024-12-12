Asgari ücret görüşmelerine katılan 4 işçi ne dedi?

2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde toplanan komisyon, 15 kişiden oluşuyor. Komisyonda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon TÜRK-İŞ temsil ediyor. Komisyonda işçi kesimini temsil eden 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetine, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık etti. Heyette geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 işçi yer aldı. Masada işçileri aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven temsil etti.

İlk toplantıya işçilerin “Geçinemiyoruz” isyanı damga vurdu

Türk-İş’in heyetinde yer alan dört emekçi tek tek söz alarak içinde bulundukları durumu anlattı. Asgari Ücret Komisyonu’na, işçilerin “Geçinemiyoruz” isyanı damgasını vurdu. Cumhuriyet’in haberine göre, 11 yıldır çalışma yaşamında olduğunu belirten bir işçi hep asgari ücret aldığını belirtti. İşçilerin hepsi konuşmalarında “Geçinemiyoruz, sıkıntıdayız” vurgusu yaptı.

“11 yıldır asgari ücretliyim”

İşçiler “Bu parayla geçinmek mümkün mü, nasıl geçinelim” derken 11 yıldır çalışma yaşamında olduğunu anlatan bir işçi, “11 yıldır asgari ücretliyim. Evlendim, çocuğum oldu, hâlâ asgari ücretli çalışmaya devam ediyorum” dedi.

“2 bin TL’si yola gidiyor”

Ankara’da GİMAT’ta çalıştığını, Hüseyin Gazi’de yaşadığını belirten bir başka işçi de şu hesabı ortaya koydu:

“Her gün iki gidiş, iki geliş. 4 vasıta yapıyorum. 2 bin TL yola gidiyor. Aslında asgari ücretten bana 15 bin TL kalmış oluyor.”

“Faturalar, gıda, kira, ulaşım giderlerini kendiniz hesaplayın”

Yine Türk-İş heyetinde yer alan gazeteci Sezer Özseven de yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Komisyonda, asgari ücrete ocakta zam yapılıyor, marta, nisanda erimiş oluyor. Bu ücretin korunması gerektiğini, erimemesi gerektiğini söyledim. Faturalar, gıda, kira, ulaşım giderleri gibi ne varsa kendiniz hesaplayın, ona göre bir ücret teklifinde bulunun. Biz de yapacağınız teklife göre değerlendirme yapalım dedim. Çünkü son üç aydır ev kirasını ödeyebilmek için kredi çekmek zorunda kalıyoruz. Kiramız 15 bin TL’ydi. 24 bin TL’ye çıktı. Benim bu kirayı ödeyebilmem için asgari ücretin üzerine her ay 7 bin TL daha bulmam gerekiyor. Gıda masrafları sürekli artıyor.”

Ortak sorunlar ise şöyle dile getirildi:

“Elektrik, su, doğalgaz faturaları, gıda, ulaşım harcamaları ile kira ödemesini alt alta koyun. Bakın bakalım nasıl bir rakam ortaya çıkacak. Böyle bir durumda nasıl geçinilebilir? Buna göre asgari ücreti belirleyin.”

İkinci toplantıda ekonomik veriler sunulacak

Haftaya gerçekleştirilecek ikinci toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomik verilerle ilgili sunum yapacak.

Enflasyon vurgusu öne çıktı

Yeni asgari ücretin ise üçüncü toplantıda açıklanması bekleniyor. Bu arada komisyonda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) “enflasyon” vurgusu dikkat çekti.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, şunları söyledi:

“Bu süreci sadece işverenleri koruyan değil, aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın alım gücünü de dikkate alan bir bakış açısı ile yöneteceğiz. Öncelikli olarak orta vadeli programın (OVP) temel amacı olan enflasyon ile mücadeleye odaklanmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Enflasyon, sadece ekonomik istikrarı değil tüm kesimlerin refahını etkileyen ana unsurlardan biri.”