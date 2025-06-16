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Rekabet Kurulu'ndan Teknosa'ya 17 milyon lira idari para cezası

Rekabet Kurulu, teknoloji perakendeciliği sektöründe faaliyet gösteren Teknosa'ya, uzlaşma sonucu 17 milyon lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı.

Haber Merkezi
AA
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Rekabet Kurulu'ndan Teknosa'ya 17 milyon lira idari para cezası
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Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, söz konusu şirketin de aralarında bulunduğu bazı teknoloji perakendecilerinin, Fakir Elektrikli Ev Aletleri aracılığıyla rekabete aykırı bilgi paylaşımında bulunmak suretiyle, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma, uzlaşma usulüyle tamamlandı.

Soruşturma kapsamında, Teknosa'nın rakipleriyle "topla-dağıt" karteli niteliğinde dolaylı yoldan bilgi değişimi yaptığı tespit edildi.

Bu eylemleriyle ilgili kanunu ihlal ettiği belirlenen Teknosa, ihlali kabul ederek uzlaşma talep etti ve Kurul takdir edilen idari para cezasından yüzde 25 indirim uyguladı.

Böylece Rekabet Kurumu, yaklaşık 17 milyon lira para cezası verilmesine karar vererek, Teknosa bakımından soruşturmanın sonlandırılmasını kararlaştırdı.

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