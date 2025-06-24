BDDK, iki şirkete faaliyet izni verdi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Ortak Finans Katılım Faktoring AŞ ve Fair Finansal Kiralama AŞ faaliyet izni verdi.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu faaliyet izinlerini onayladı.
BDDK'nın kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 9 Ocak 2025 tarihinde kuruluşuna izin verilen Ortak Finans Katılım Faktoring AŞ ve 6 Şubat 2025 tarihinde kuruluşuna izin verilen Fair Finansal Kiralama AŞ'ye faaliyet izni verilmesine karar verildi.
Ekonomi