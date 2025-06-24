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BDDK, iki şirkete faaliyet izni verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Ortak Finans Katılım Faktoring AŞ ve Fair Finansal Kiralama AŞ faaliyet izni verdi.

Haber Merkezi
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BDDK, iki şirkete faaliyet izni verdi
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu faaliyet izinlerini onayladı.

BDDK'nın kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 9 Ocak 2025 tarihinde kuruluşuna izin verilen Ortak Finans Katılım Faktoring AŞ ve 6 Şubat 2025 tarihinde kuruluşuna izin verilen Fair Finansal Kiralama AŞ'ye faaliyet izni verilmesine karar verildi.

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