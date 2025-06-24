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TPAO ve Petrogas'ın Kırklareli'ndeki petrol işletme ruhsatı süresi 12 yıl uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Petrogas'ın Kırklareli'nde yüzde 50'şer hisseyle sahip oldukları petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı.

Haber Merkezi
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TPAO ve Petrogas'ın Kırklareli'ndeki petrol işletme ruhsatı süresi 12 yıl uzatıldı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO Genel Müdürlüğü ile Petrogas Petrol Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnş. San. ve Tic. AŞ'nin Kırklareli'nde yüzde 50'şer hisseyle sahip olduğu petrol işletme ruhsatının süresi sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları, yatırım ve üretim programı dikkate alınarak 1 Ağustos 2037 tarihine kadar uzatıldı.

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