Trump: Bugün Fort Bragg Askeri Üssü'nde önemli bir açıklama yapacağım

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'a yüzlerce deniz piyadesi ve 2 bin Ulusal Muhafız askeri gönderdikten sonra bugün Fort Bragg askeri üssünde önemli bir açıklama yapacağını bildirdi.

Trump askeri harekat sonrası Fort Bragg'a gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'a yüzlerce deniz piyadesi ve 2 bin Ulusal Muhafız askeri konuşlandırdıktan sonra Fort Bragg'a geçiş yapacak. Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de eşlik edeceği ziyaret öncesinde önemli bir açıklama bekleniyor.

Trump yönetiminden göçmenlere karşı sert açıklamalar gelmişti

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler devam ederken Trump yönetiminden sert açıklamalar gelmişti. ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Fort Bragg'in tarihi kökeni

California'nın tarihi simgelerinden olan askeri üs, 1857'de Meksika-Amerika Savaşı gazisi ve eski Konfederasyon subayı Braxton Bragg'in adını taşıyordu. Son yapılan değişiklikle üssün ismi Roland Bragg'e atfedilerek güncellendi. Askeri garnizon olarak kurulan tesis, Amerikan İç Savaşı öncesinden bu yana stratejik önemini koruyor.