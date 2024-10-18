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Yunanistan'da liman işçileri mühimmat dolu konteynerin İsrail'e gönderilmesini engelledi

Yunanistan'da liman işçileri, Pire Limanı'ndan İsrail'e gidecek mühimmat dolu konteynerin gemiye yüklenmesini engelledi. İsrail'e gidecek konteynerin üzerine "Katiller, limandan çıkın" yazan işçiler, "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Haber Merkezi
AA
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Yunanistan'da liman işçileri mühimmat dolu konteynerin İsrail'e gönderilmesini engelledi
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Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Kuzey Makedonya üzerinden Yunanistan'a nakledilen, içinde mühimmat bulunan konteyner, İsrail'in Hayfa Limanı'na gidecek gemiye yüklenmek üzere Pire Limanı'na getirildi.

İşçi sendikalarının çağrısıyla toplanan işçiler, mühimmat dolu konteynerin gemiye yüklenmesine izin vermedi.

İsrail'e gidecek konteynerin üzerine "Katiller, limandan çıkın" yazan işçiler, "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

"Ellerimizi Filistin halkının kanlarıyla boyamayacağız"

İşçiler, konteynerin gemiye yüklenmesine izin vermeyeceklerini ve ellerini Filistin halkının kanlarıyla boyamayacaklarını ifade etti.

Pire Liman İşçileri Birliği Başkanı Markos Bekris, yaptığı açıklamada, "Filistin halkının soykırımını devam ettirecek savaş mühimmatının Pire Limanı'ndan gönderilmesine izin vermeme kararı aldık." ifadesini kullandı.

Bekris, "Ülkemizin savaşa karışmayı derhal bırakmasını talep ediyoruz." çağrısında bulundu.

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