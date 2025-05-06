PwC Türkiye yeni şirket ortağı katılımları ile büyümesini sürdürüyor

Yeni marka konumlandırması ve kimliği ile kurumun müşterilerine nasıl destek sunduğunu daha net bir şekilde yansıtarak, geleceğe yönelik güçlü bir platform sunmayı amaçlayan PwC Türkiye, yeni şirket ortağı atamaları ile de büyümesini sürdürüyor.

Yeni atamalarla bugüne dek farklı görevler üstlenmiş altı uzman isim, PwC Türkiye’deki kariyerlerini şirket ortağı olarak devam ettirecek.

Arzu Şahin ve Ersin Yıldırım Danışmanlık Hizmetler Bölümünde; İdil Çağal Kuyan Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri Bölümünde; Hande Yinanç, Denetim Hizmetleri Bölümünde; Ersin Kiraz ve Ertuğrul Gürsesli ise Vergi Hizmetleri Bölümünde yeni şirket ortakları olarak atandı. Yeni ortakların katılımı ile PwC Türkiye’nin şirket ortağı sayısı 80’e yaklaştı.

"PwC Türkiye olarak müşterilerimiz ve paydaşlarımız için daha fazla değer yaratma hedefiyle çalışıyoruz"

“PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu açıklamasında şunları söyledi:

“Deneyim ve teknolojiyi bir araya getirerek müşterilerimize değer yaratma yolculuklarında sunduğumuz güçlü desteği yansıtan yeni marka konumlandırmamızı yeni duyurduğumuz şu günlerde yeni şirket ortaklarımızla daha da güçlenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. PwC Türkiye olarak uzman ekibimiz ve sahip olduğumuz yetkinliklerle müşterilerimiz ve paydaşlarımız için daha fazla değer yaratma hedefiyle çalışıyoruz. Bu doğrultudaki kesintisiz büyümemizi attığımız emin adımlarla sürdürüyoruz. Kariyerlerinde önemli başarılara imza atan altı arkadaşımızın daha PwC Türkiye’nin şirket ortakları arasına katılmasından büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Yeni şirket ortaklarımız ile ekibimizin büyüme ivmesini ve sunduğumuz hizmetlerin kalitesini daha da arttırmayı hedefliyoruz. PwC Türkiye’nin yeni şirket ortağı olan arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılarının yeni görevlerinde devam etmesini diliyorum.”