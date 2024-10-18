ABD obüslerini yenileme telaşına girdi! 5 şirket arasından seçim yapacak

ABD Ordusu, kundağı motorlu obüs tedarik etmek üzere 5 şirket arasından seçim yapacak. Bir tür performans gösterimi şeklinde platformlarını sergileyecek olan şirketler arasında; Rheinmetall, BAE Systems, Hanwha Defense, General Dynamics ve Elbit System yer alıyor. Bu bağlamda ABD, Harici İşlem Anlaşmaları (OTA) için şirketlere toplamda 4 milyon dolar tutarında bütçe ayırdı.

Defence Blog tarafından yapılan habere göre Kendinden Tahrikli Obüs Modernizasyonu (SPH-M), daha önce Genişletilmiş Menzilli Topçu Sistemi (ERCA) programı olarak bilinmekteydi. ABD’nin planladığı modernizasyon projesi; kendinden tahrikli obüslerin menzilini, atış kabiliyetini ve hasar oranını artırmayı hedeflemektedir. Buna ek olarak modernizasyon çalışması; gelişmiş teknolojilerden faydalanarak güvenilirlik, desteklenebilirlik, hareket ve beka kabiliyeti alanlarında iyileştirmeler yapmayı amaçlamaktadır.

ABD Kara Muharebe Sistemleri Program Yöneticisi Tümgeneral Glenn Dean, konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

“2023 yılının Ekim ayında ABD Kara Kuvvetleri, 58 kalibrelik topun daha fazla olgunlaştırılması ve yeniden tasarımının gerektiğini belirlediğimiz için ERCA Hızlı Prototipleme çalışmasını sonlandırma kararı almıştı. Yeni stratejinin bir parçası olarak ABD Kara Kuvvetleri içindeki kritik yetenek boşluklarını doldurmak için olgun ve mevcut endüstri çözümlerinden faydalanmak amacıyla ABD ve uluslararası düzeyde bir dizi seçeneği değerlendiriyoruz. Performans gösterimleri, Ordunun geliştirme aşamasından, olgun, mevcut ve geliştirme gerektirmeyen bir sistemin tedarikine geçişini destekleyecektir.”

Seçilen şirketler için performans gösterimleri 2024 yılının Kasım ayında başlayacak. Bu bağlamda ABD Ordusu, 2024 yılının sonuna kadar gösterimlerini tamamlamayı ve sonrasında gelecekteki üretim sözleşmeleri için uygun çözümleri belirlemek amacıyla bir rekabetçi değerlendirme sürecini yürütmeyi planlıyor.