TÜRKONFED ve İş Bankası’ndan Silikon Vadisi ziyareti

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) yürütücülüğünde Türkiye İş Bankası desteği ile girişimci kadınların değişen ve dijitalleşen dünyada iş geliştirme süreçlerine daha hızlı entegre olmalarını desteklemek amacıyla düzenlenen Girişimde Kadın Gücü projesi kapsamında, dünyanın teknoloji ve inovasyon merkezi olarak görülen Silikon Vadisi’ne bir ziyaret gerçekleştirildi.

Heyette TÜRKONFED ve İş Bankası ekiplerinin yanı sıra Girişimde Kadın Gücü projesinin bir önceki döneminde Silikon Vadisi ziyareti kazanan Nilus Mühendislik, Sezen Teknoloji ve Dunolia Olive Oil’in kurucusu üç girişimci kadın da yer aldı.

Program kapsamında aralarında Google Kampüsü’nün de bulunduğu Silikon Vadisi’ndeki teknoloji şirketleri, San Francisco Ticaret Odası, Stanford Üniversitesi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi gibi kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirildi.

NAWBO (Kadın Sahipli İşletmeler Derneği) tarafından düzenlenen panelde ise TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İş Dünyasında Kadın Komisyonu (İDK) Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık ile İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Birim Müdürü Nazlı Coşkun konuşmacı olarak yer aldı.

Ziyarette ayrıca TÜRKONFED ve İş Bankası tarafından bir network etkinliği düzenlendi. TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, Silikon Vadisi’ndeki teknoloji şirketleri, Bluedot ve Kodif katıldı. Etkinlikte Prof. Dr. Yasemin Açık ve Nazlı Coşkun’un yanı sıra TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı Başkanı Ayşegül İldeniz ve Silicon Foundry Kurucusu Neal Hansch de bir konuşma yaptı.

“Farklı ülkelerdeki çözüm önerilerini görmek yereldeki projelerimize ivme kazandırıyor”

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İDK Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, “TÜRKONFED olarak, sorumlu işletme bilincini yaygınlaştırarak bölgesel, sektörel ve ulusal ekonomi politikalarına katkı sağlıyor, böylece ülkemizde sürdürülebilir bir iş dünyası inşa etme sürecine destek oluyoruz. Silikon Vadisi’ne gerçekleştirdiğimiz ziyaret de bu vizyonun bir parçasıydı. Girişimciler, profesyoneller ve akademisyenlerle bilgi ve deneyim paylaşımında bulunarak, teknoloji ve inovasyon ekosistemimize katkı sağlamayı hedefledik. Ayrıca bu tür ziyaretlerin ülkemizdeki girişimci kadın sayısının artmasına ve onların güçlenmesine önemli fayda sağlayacağına inanıyoruz. Çünkü farklı ülkelerdeki kadınların karşılaştığı zorlukları ve çözüm önerilerini öğrenmek, yerel projelerimize büyük bir ivme kazandırıyor. Bundan sonra da hep birlikte girişimcilik ekosistemimizi daha da ileriye taşıyacak ve inovasyon yolculuğumuzu sürdüreceğiz” dedi.

“Kadın işletmelerin güçlenmesine yönelik katkılarımız devam edecek”

İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Birim Müdürü Nazlı Coşkun da TÜRKONFED iş birliğiyle 2021 yılında hayata geçirdikleri “Girişimde Kadın Gücü” projesiyle kadınların ekonomiye katılımını artırmayı ve bu yolda önlerine çıkan engelleri birlikte aşmayı amaçladıklarını vurguladı. 5 binden fazla girişimci ve girişimci adayı kadına ulaşarak onları teknik kapasite gelişimini artıran eğitim programlarına dâhil ettiklerini belirten Coşkun, “50 girişimci kadına mentörlük desteği sağladığımız projemizin ilk fazını başarıyla tamamlayan 3 girişimci kadınla birlikte Silikon Vadisi’ni ziyaret ederek teknoloji ve inovasyon alanında ufuk açıcı görüşmeler yaptık. Bunun yanı sıra 3 girişimcimizin global iş bağlantıları kurmalarına imkan verecek toplantılar gerçekleştirdik. 100. yılını coşkuyla kutlayan Bankamızın, sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından biri olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yolunda katkıları devam edecek” diye konuştu.

Üst düzey temsil

Silikon Vadisi’ni ziyaret eden heyette TÜRKONFED’den Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İDK Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Perihan İnci ve Alp Avni Yelkenbiçer, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Akın, Yahya Alper Bektaş ve Canberk Mersin, International Başkanı Burak Pehlivan, Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Batu yer aldı.

Ziyarete İş Bankası temsilcilerinin yanı sıra “Girişimde Kadın Gücü” projesinin bir önceki döneminde Silikon Vadisi ödülünü kazanan Nilus Mühendislik Kurucusu Damla Uluocak, Sezen Teknoloji Kurucu Partneri Bahar Gençay ve Dunolia Olive Oil Kurucu Partneri Özlem Çetin Arslan da katıldı.