‘Diplomaside Bursa’nın Güçlü Kadınları’ndan destek çağrısı

EKONOMİ (BURSA) – BUİKAD’ın marka toplantısı olan “Zirveden Gelen Topuk Sesleri” buluşmasını “Diplomaside Bursa’nın Güçlü Kadınları” başlığıyla gerçekleştirdi. Toplantıda, İtalya Fahri Konsolosu ve UCOIM Dünya İtalya Fahri Konsoloslar Birliği Başkanı Oya İzmirli, Finlandiya Fahri Konsolosu Pınar Taşdelen Engin, Almanya Fahri Konsolosu Sibel Cura deneyimlerini paylaştılar. Programın açılışında konuşan BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, “Çok iyi biliyoruz ki, erkeklerle birlikte kadınların diplomaside güçlü bir şekilde yer alması yalnızca temsil gücümüzü artırmakla kalmaz, aynı zamanda barışa, uzlaşıya ve adalete olan inancımızı da pekiştirir. Bizler, kadınların ulusal ve uluslararası diplomasi alanlarında daha görünür ve etkin olmalarını destekliyor, onların seslerinin dünya barışı için en güçlü ilham kaynaklarından biri olduğuna inanıyoruz. Kadınların masadaki varlığının, geleceğin daha adil ve kapsayıcı bir şekilde inşa edilmesinin yanı sıra, küresel barışın da vazgeçilmez şartı olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Erkeklerin kadınlara yer açması gerekiyor”

Moderatörlüğünü BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır’ın üstlendiği söyleşide, Finlandiya Fahri Konsolosu Pınar Taşdelen Engin, “Kadınlar sınırlarını zorlayarak çalışıyorlar. Kadın artık bir istatistikten çıkmalı ve erkeklerin kadınlara yer açması gerekiyor. Şirketleri, şehirleri ve ülkeleri yönetme konusunda kadın sayısı artırılmalı” diye konuştu. İtalya Fahri Konsolosu Oya İzmirli ise “Kadınların uluslararası arenada daha görünür olması gerekiyor. Cesaretle atılan her adım, toplumun geleceğini şekillendiriyor” ifadelerini kullandı. Almanya Fahri Konsolosu Sibel Cura da “Kadın işverenler olarak daha kolay empati kurmamızdan dolayı kadınların iş hayatında daha çok yer almaları için desteğimizi artırmalıyız” dedi.