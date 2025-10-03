Ticaretin Kadınları Platformu Bursa’da kadın girişimcilerle buluştu

EKONOMİ (BURSA) - Kadın girişimcilerin işlerini büyütmeleri, yeni pazarlara açılmaları ve ekonomik hayatta daha güçlü bir şekilde yer almalarını desteklemek amacıyla Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile Garanti BBVA tarafından 2022’de hayata geçirilen Ticaretin Kadınları Platformu, farklı şehirlerdeki buluşmalarına hız kesmeden devam ediyor. Adana ve Samsun’un ardından, kadın girişimciler bu kez Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde bir araya geldi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği Başkanı Şeyda Şençayır, Girişimci İş Kadınları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu, Bursa TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sabriye Şen, KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Beyza Beyzade Berkol, Garanti BBVA KOBİ Bankacılığı Nurdan Tunay Günaylı, ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, kadın girişimcilerin ticaretteki konumunu güçlendirmeye, yeni iş birlikleri kurmalarına ve geleceğin fırsatlarına hazırlanmasına katkı sundu.

Kadın girişimciler için güçlü bir dijital ağ

Ticaretin Kadınları Platformu, kadın girişimcilerin iş dünyasındaki görünürlüğünü artırırken; yeni pazarlara açılmalarına, ticari ağlarını genişletmelerine ve sürdürülebilir büyüme fırsatları yakalamalarına katkı sunuyor. Platforma kayıtlı girişimciler, yalnızca iş bağlantılarına değil; aynı zamanda finansal okuryazarlıktan ihracat süreçlerine, ileri seviye finans konularından dijital ticaretin inceliklerine kadar birçok alanda eğitim ve danışmanlık imkânına da erişiyor.

“Bursa’daki kadın girişimciler geleceğe umut veriyor”

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, Bursa’daki buluşmaya ilişkin şunları söyledi: “Garanti BBVA’nın desteğiyle 2022 yılında hayata geçirdiğimiz Ticaretin Kadınları Platformu, kadın girişimcilerin üretimden pazarlamaya, yerelden küresele her alanda daha güçlü ve daha bağlantılı olmalarını hedefliyor. Bursa ise köklü ticaret kültürü, güçlü sanayisi ve ihracat kapasitesiyle Türkiye ekonomisinin öncü şehirlerinden biri. Bu buluşma, kadın girişimcilerin işlerini büyütme yolculuklarına destek olmanın yanı sıra, birbirlerinden öğrenmelerine ve dayanışma içinde ilerlemelerine de katkı sağladı. KAGİDER olarak kadınların finansal okuryazarlıktan kamu ihalelerine erişime, sürdürülebilir iş modellerinden ihracata kadar birçok alanda güçlenmeleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bursa’daki kadın girişimcilerin azmi ve vizyonu ise bizlere geleceğe dair büyük bir umut veriyor.”

“Kadın girişimcilerle omur omuza çalışmaya devam edeceğiz”

Garanti BBVA KOBİ Bankacılığı Pazarlama Direktörü Nurdan Tunay Günaylı yaptığı açılış konuşmasında “Garanti BBVA olarak kadın girişimcilerin ihtiyaçlarını 360 derece düşünüyor ve bunları karşılayabilmek üzere pek çok kanaldan destekler sunuyoruz. Onlara son 5 yılda sağladığımız 225 milyar TL’nin üzerinde finansal kaynak, girişimlerini başarıya ulaştırmada gerekecek bilgi donanımını kazandırmak için BÜYEM ile hayata geçirdiğimiz Kadın Girişimci Akademisi, onlara başarı yolunda cesaretlendirmek üzere 19. kez düzenleyeceğimiz Türkiye’nin Kadın Girişimci Yarışması… Bir başka destek kanalımız ise bizleri bugün Bursa’da buluşturan KAGİDER’le birlikte hayata geçirdiğimiz Ticaretin Kadınları Buluşmalarımız. Adana ve Samsun’un ardından bugün girişimci ruhuyla, güçlü sanayisiyle ve üretim kapasitesiyle Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olan Bursa’dayız. Bu etkinlik ile kadın girişimcilerin işlerini büyütmelerine, yeni pazarlara açılmalarına ve ekonomide daha fazla yer edinmelerine katkıda bulunacağımıza inanıyoruz. Garanti BBVA olarak “Birlikte yaparız” diyoruz. Kadın girişimcilerle, KOBİ’lerle, girişim ekosisteminin tüm paydaşlarıyla omuz omuza çalışmaya, yol arkadaşlığı yapmaya devam edeceğiz.” dedi.