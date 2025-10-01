Erzurum ekonomisinde kadınlar daha güçlü yer alacak

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum TSO Başkanı Saim Özakalın’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde hayata geçirilen İş Pozitif Projesi kapsamında, kadınların iş gücüne katılımını artırmaya yönelik önemli bir adım atıldı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında düzenlenen törene Erzurum Valisi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Başkanı Saim Özakalın, TOBB Erzurum Kadın GK Başkanı Kübra Alioğulları ve çok sayıda işveren ve kadın çalışanlar katıldı. Törende 30 firma ile 65 kişilik Kadın İstihdamını Pozitif Ayrımcılıkla Artırma Programı (KİPAP) kapsamında işbaşı protokolü imzalandı.

ETSO Başkanı Saim Özakalın törende yaptığı konuşmada, “Bugün burada, Erzurum İŞKUR İl Müdürlüğümüz ve TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulumuzla birlikte, bölgemizin istihdam kapasitesini artıracak ve işletmelerimizin insan kaynağını güçlendirecek İşe Başlama Protokolü’nü imzalamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Kadınların iş gücüne katılımı katkı sağlayacak

Başkan Özakalın, KİPAP Projesi’nin yalnızca teknik bir çalışma olmadığını, iş dünyasının en önemli sorunlarından biri olan nitelikli iş gücüne erişim konusunda çözüm sunabilecek stratejik bir adım olduğunu vurguladı. “Bugün üretim kapasitemizi etkileyen bu sorun, yarınlarımızı, büyüme hedeflerimizi ihracat potansiyelimizi ve küresel rekabet gücümüzü doğrudan ilgilendirmektedir” diye konuştu.

Özakalın ayrıca, devletin sunduğu istihdam teşviklerinin ve kamu desteklerinin iş dünyası tarafından doğru anlaşılmasının ve etkin biçimde uygulanmasının büyük önem taşıdığını belirterek, “Özellikle kadınlarımızın ve gençlerimizin iş gücüne katılımını artırmaya yönelik her girişim, sadece işletmelerimize değil; aynı zamanda toplumsal refahımıza da katkı sağlayacaktır” dedi.

Proje ile işverenlere kadın iş gücünü herhangi bir maliyete katlanmadan yetiştirme ve istihdam etme imkânı sunulurken, kadın çalışanlara da istihdam ve çocuk bakım desteği sağlanacak. Kadın istihdamına önemli katkılar sunması beklenen program, Erzurum’da iş gücü piyasasında kadınların daha güçlü yer almasına olanak sağlayacak.