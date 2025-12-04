GEV Gelecek Zirvesi, 9 Aralık 2025’te MEXT Teknoloji Merkezi’nde!

Gedik Eğitim Vakfı (GEV) çatısı altında düzenlenen GEV Gelecek Zirvesi, 9 Aralık 2025 tarihinde MEXT Teknoloji Merkezi’nde gerçekleşecek. Eğitim, teknoloji ve istihdamı tek çatı altında buluşturan zirve, yapay zekâ çağında yeniden şekillenen öğrenme biçimlerini, beceri odaklı ve çeşitlenmiş iş gücü vizyonunu gündeme taşıyacak.

BloombergHT Sunucusu, Gazeteci & GEV Gönüllüsü Hande Demirel moderasyonunda gerçekleşecek zirvede hem Türkiye’den hem de uluslararası ölçekte alanında uzman konuşmacılar yer alacak.

Eşitsizliklere karşı

Gedik Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hülya Gedik, “Türk insanına değer katmayı görev biliyoruz” diyerek zirveye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Gedik Eğitim Vakfı olarak, ülkemizin geleceğini şekillendirilmesine katkı sağlayan olan “Gelecek Zirvesi”ne imza atmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemizin insan sermayesini geleceğe hazırlamak, modern eğitim modellerini teknoloji ve istihdam alanındaki gelişmelerle buluşturmak en önemli önceliğimiz. Bu yolculukta gençlerimizi, kadınlarımızı ve tüm iş gücümüzü yarının ihtiyaçlarına donanımlı kılmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Gençler, kadınlar ve özel gereksinimli bireylerin ekonomik ve sosyal hayata katılımda hâlâ eşitsizliklerle karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Gedik Eğitim Vakfı olarak; eğitim, üretim ve paylaşım yoluyla, her bireyin haklardan eşit yararlandığı ve refahı yüksek bir toplum için çalışıyoruz. Bu zirve de bu vizyonun güçlü bir yansımasıdır.”

Geleceğin kesişen gücü: Eğitim, teknoloji, istihdam

Zirve, günümüzde kritik hale gelen modern eğitim modellerinin endüstri ihtiyaçlarıyla nasıl uyum sağlayabileceğini odağına alacak. Eğitim, teknoloji ve istihdam alanındaki gelişmeler bütüncül bir perspektifle ele alınarak geleceğe yön verecek stratejiler üzerinde durulacak. Yapay zekâ ve yeni mesleklerin şekillendirdiği iş dünyası, girişimcilik ve finansman olanakları, eğitimde teknolojinin rolü ve EdTech ekosistemindeki yenilikçi girişimler öne çıkarken; istihdamda dijital becerilerin önemi, eğitim projelerinin sürdürülebilir finansmanı, kapsayıcı ve erişilebilir eğitim modelleri de tartışılacak. Ayrıca iş gücü dönüşüm programlarının fonlama yöntemleri, kadınlar ve gençler için geleceğin iş gücü vizyonu ile uluslararası fonlar ve etki yatırımlarının sektöre sağlayacağı katkılar değerlendirilecek.

Zirvenin programı şu şekilde:

10.00 - 10.05 - Açılış - Hande Demirel, Master Of Ceremony Bloomberg HT Sunucusu

10.05 - 10.15 — Açılış Konuşmaları

10.35 – 11.25 — Gelecek Konuşmaları

● Aydın Erdem — Konda Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü

● Seçil Yıldız — Kalkınma Yatırım Bankası, Sürdürülebilirlik ve Etki Lideri, Genel Müdür Yardımcısı

● Ahu Büyükuğuşoğlu Serter — Fark Labs Kurucusu

● Şahin Tulga — Stratejik Yönetim Danışmanı & Mentoro Platformu Kurucu Ortağı

● Murat Alsan — KPMG Türkiye Ülke Başkanı

11.25 – 11.45 — Kahve Arası

11.45 – 12.30 — Panel 1: Teknoloji

Moderatör: Şule Güner, Sorumlu Yapay Zeka Küresel Konseyi Küresel Elçisi, Human-Centric AI Lab Kurucusu, Yapay Zeka Yazarı

Konuşmacılar:

● Hakan Adem Doğan, Tuzla Tekmer Yönetim Kurulu Başkanı

● Prof. Dr. Abdurrahman Akyol, Teknopark İstanbul Genel Müdürü

● Ercüment Büyükşener, Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Stratejisti

12.305 – 13.30 — Öğle Arası

13.30 – 14.15 — Panel 2: Eğitim

Moderatör: Emre Başkan, Azor Brand & People Solutions Kurucusu

Konuşmacılar:

● Cem Atacık, Advancity Kurucu Ortağı

● Alp Köksal, Khan Academy Türkiye Direktörü

● Prof. Dr. Güray Erkol, Koç Okulu Genel Müdürü

14.15 – 14.35 — Geleceğin Kadın Gücü

Moderatör: Dr. Ayşin Kaya Şişman, İstanbul Gedik Üniversitesi Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Konuşmacılar:

● Asiye Bahar Tabanlı, Turkishe Network Kurucusu

● Ahu Bade Özkan, NBS İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlık & HC-hiringcycle AI Kurucusu ve HBR Yazarı

14.35 – 15.00 — Kahve Arası ve Networking

15.00 – 15.50 — Panel 3: İstihdam

Moderatör: Emine Erdem, SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı

Konuşmacılar:

● Mehmet Gürsoy, Udepa Kurucusu

● Ufuk Gedikli, Randstad Genel Müdürü

● Canan Alkın, Robot İstihdam Ajansı Kurucusu

15.50 – 16.10 — Gelecek, Engelsiz Gelecek

Moderatör: Uzm. Psk. Rahime Gökboğa, Gedik Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü

Konuşmacılar:

● Prof. Dr. Yasemin Ergenekon, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Akademisyen

● Elif Gündüz,İstihdam ve Kariyer Eğitim Direktörü

Gedik Eğitim Vakfı

07 Eylül 1994’te Gedik Holding tarafından kurulan Gedik Eğitim Vakfı (GEV), 30 yılı aşkın köklü deneyimiyle eğitimi, üretimi ve paylaşımı odağına alarak gençler, kadınlar ve özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata eşit katılımını desteklemektedir.

2010’da İstanbul Gedik Üniversitesi’ni kurarak vizyonunu akademik alana taşıyan GEV; eğitim, bilim, sanat ve sosyal projelerle on binlerce kişiye ulaşmış, sanayi–üniversite iş birliğini güçlendirerek nitelikli uzmanlar yetiştirmeye devam etmektedir.

Bugüne kadar 32.500’den fazla kişiye ücretsiz eğitim sağlayan Vakıf; Cumhurbaşkanlığı Şükran Plaketi, Millî Eğitim Bakanlığı Takdir Belgeleri ve Uluslararası Kaynak Enstitüsü (IIW) çatısı altındaki uluslararası sertifika programlarıyla Türkiye’nin geleceğine katkı sunmayı sürdürmektedir.