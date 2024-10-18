Amazon'dan yeni çalışma kuralı: Kabul etmeyenler ayrılabilir

Amazon Web Services (AWS) CEO’su Matt Garman, çalışanlarına hitaben yaptığı konuşmada, şirketin yeni getirdiği haftada beş gün ofisten çalışma kuralını benimsemeyenlerin yollarını ayırabileceğini ifade etti. Virginia, Arlington’daki ikinci genel merkezde düzenlenen toplantıda Garman, ofise dönüş politikası konusunda tavizsiz bir duruş sergiledi.

CNBC tarafından görüntülenen bir transkripte göre Garman, "Bu yeni çalışma düzeniyle iyi çalışmayan ve bunu istemeyen çalışanlarımız varsa, bu sorun değil. Diğer şirketler etrafta mevcut” dedi.

2 Ocak'a kadar süre verildi

Şirketin sözcüsü, Amazon'un ofis içi çalışmanın ekipler arası işbirliğini artırdığına inandığını ve bu politikayı bu nedenle uygulamaya koyduklarını söyledi. Daha önce, Amazon’un kurumsal çalışanlarına haftada en az üç gün ofiste çalışma zorunluluğu getirilmişti, ancak yeni düzenlemeyle bu sayı beş güne çıkarıldı.

Çalışanların bu yeni politikaya uyması için 2 Ocak'a kadar süre verildi.