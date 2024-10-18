Disney Plus Türkiye fiyatlarına yüzde 30 zam

Disney Plus Türkiye, aylık abonelik ücretine yüzde 30, yıllık abone ücretlerine ise yüzde 22 oranında zam geldi.

Yapılan zam sonrası 134,99 TL olan aylık ücret 164,99 TL'ye yükselirken, yıllık abonelik ücreti ise 1349,90 TL'den 1649 TL seviyesine çıktı.

Yeni zammın 17 Ekim 2024 itibarıyla yeni üyelikler için geçerli olduğu belirtildi.

Zamlar, mevcut üyeler için ise 21 Kasım 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.