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Netflix’in abone sayısında büyük artış: 5 milyonun üzerine çıktı

Dünya genelinde hizmet veren internet televizyon platformu Netflix, bu yılın üçüncü çeyreğinde 5 milyondan fazla yeni abone kazandı.

Haber Merkezi
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Netflix’in abone sayısında büyük artış: 5 milyonun üzerine çıktı
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Netflix, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geliri, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artarak 9,8 milyar dolara yükseldi. Firmanın geliri, geçen yılın aynı döneminde 8,5 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Şirketin net karı da üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 41 artışla 2,4 milyar dolara çıktı. Netflix'in net karı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,7 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Firmanın hisse başına karı da aynı dönemde 3,73 dolardan 5,4 dolara çıktı. ​​​​​​​

Abone sayısı 5,07 milyon arttı

Netflix'in abone sayısı ise yılın üçüncü çeyreğinde 5,07 milyon arttı.

Şirketin dünya genelindeki abone sayısı yıllık yüzde 14,4 artarak 282,72 milyona yükseldi.

Bu yılın son çeyreğine dair tahminlerini de açıklayan Netflix, gelirinin 10,3 milyar dolar, net karının da yaklaşık 1,8 milyar dolar olmasını beklediğini bildirdi.

Netflix'in geliri, net karı ve abone sayısı, bu yılın üçüncü çeyreğinde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

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