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TCMB iki TL depo alım ihalesi açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 Aralık vadeli 20 milyar liralık ve 16 Aralık vadeli 440 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi açtı. İlk ihale için 4 milyar 283 milyon lira, ikinci ihale için ise 413 milyar 221 milyon lira teklif geldi.

Haber Merkezi
AA
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TCMB iki TL depo alım ihalesi açtı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 Aralık vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 4 milyar 283 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

Bankanın 16 Aralık vadeli 440 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 413 milyar 221 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.

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