CW Enerji'den 10,8 milyon dolarlık sözleşme

CW Enerji'den yapılan açıklamaya göre, CW Enerji, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak adına çalışmalarına devam ediyor.

CW Enerji, yurt içinde yerleşik iki müşterisiyle arazi tipi GES kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV hariç 10 milyon 796 bin 751 dolarlık sözleşme imzaladı. Projenin 2025'in ikinci çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

"Bu projenin 2025'in ikinci çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması planlanıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji CEO'su Volkan Yılmaz, CW Enerji ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterisi arasında arazi tipi GES kurulumu için KDV hariç 3 milyon 180 bin 632 dolar tutarında sözleşme imzalandığına işaret ederek, "Ayrıca yine yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz ile arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV hariç 7 milyon 616 bin 119 dolar tutarında bir sözleşme daha imzaladık. Bu projenin 2025'in ikinci çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Yeni projeleri hayata geçirerek daha temiz bir dünyaya katkı sağlayacağımız için mutluyuz. Arazi tipi GES'ler sayesinde yine yüzlerce ağacı kesilmekten kurtarıp sürdürülebilir bir dünya için bir adım daha atılmış olacak." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, firmaların temiz enerjiye geçmesine katkıda bulunmayı sürdürdüklerini belirterek, "Hayata geçirdiğimiz her GES ile sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlıyor ve bununla gurur duyuyoruz. Türkiye'nin enerji ihtiyacına çevre dostu çözümler sunarak ülkemizdeki temiz enerji dönüşümüne hız kazandırıyor ve aynı zamanda firmalar için enerji üretim maliyetlerini düşürecek bir adım atmış oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yüksek verimlilik ve performans değerlerine sahip uzun soluklu projeler ortaya çıkarıyoruz"

Yüksek verimli güneş panelleri ile çatıları ve arazileri GES'ler ile donatmaya devam edeceklerini aktaran Yılmaz, "GES projelerinde uzmanlaşmış altyapımız, en son teknoloji ve yüksek kalite standartlarında ürettiğimiz güneş panellerimiz ile müşterilerimizin enerji ihtiyacını karşılamaya devam ediyoruz. Güçlü, deneyimli ve alanında uzman kadromuzla sektördeki en güncel gelişmeleri yakından takip ederek, her proje üzerinde doğru ürün seçimi ve uygulaması noktasında hassasiyetle hareket ediyoruz. Bu sayede kaliteden ödün vermeyen anlayışımızla yüksek verimlilik ve performans değerlerine sahip uzun soluklu projeler ortaya çıkarıyoruz. CW Enerji olarak 'Güneşin olduğu her yerde' sloganımızla, güneş enerji santrallerini yaygınlaştırmayı, firmaların kendi elektriğini üretmesine katkıda bulunmayı ve daha yeşil bir doğaya katkı sağlamayı sürdüreceğiz." dedi.