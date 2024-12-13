Türkiye’de haftalık çalışma saatleri dünya ortalamasının üzerinde!

Avrupa’da haftalık ortalama çalışma saatinin en yüksek olduğu ülke Türkiye oldu. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) verilerine göre dünya genelinde çalışanlar haftada ortalama 43,9 saat mesai yapıyor. Türkiye’de ise mesai saati 44.6 olarak hesaplanırken, Avrupa’daki ülkeler arasında en çok mesai yapan ülke oldu.

Ekonomi, kültürel normlar ve poltikalar etkili oluyor

ILO raporuna göre ülkelerdeki mesai, kültürel normlardaki, ekonomik yapıdaki ve işgücü politikalarındaki farklılıkları yansıtıyor. Bu yüzden ortalama çalışma saatlerinde önemli bölgesel farklılıklar bulunuyor.

Visual Capitalist çalışma saatlerini haritalandırdı. Haftalık ortalama çalışma saatlerine göre ilk ve son beş ülke grafikte yer aldı.

Veriler, 187 ILO’ya üye devletten 108'ini kapsıyor. ILO, çalışanları, serbest meslek sahibi olmayı içermeyen işverenler altında ücret karşılığında çalışanlar olarak tanımlıyor.

Türkiye’de çalışma saatleri Avrupa’nın üzerinde

Türkiye ILO verilerine göre, hem dünya ortalamasının hem de Avrupa ortalamasının üzerinde çalışma saatleri ile dikkat çekiyor. Türkiye haftalık çalışma saatlerinde ILO verilerine göre 27'nci sırada yer alıyor. Avrupa ülkeleri ise dünyada en az çalışma saatlerine sahip bölgeler arasında yer alıyor.

En yüksek haftalık çalışma saati Hindistan’da

ILO standartlarına göre haftada 48 saatten fazla çalışmak, sağlık, güvenlik, verimlilik ve iş-yaşam dengesi üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle aşırı kabul ediliyor.

İlk 10 ülkenin tamamında ortalama çalışma haftası 48 saatin üzerinde kaydedilirken, en yüksek ortalama 56 saatle Hindistan'da gerçekleşti.

Hindistan'da çalışma hayatı ‘zehirli’ olarak tanımlanıyor

Hindistan'ın kurumsal çalışma kültürü, uzun çalışma saatleri ve yüksek stres nedeniyle sıklıkla eleştiriliyor; bazıları bunu "zehirli" olarak tanımlıyor. Hindistan'ın en büyük teknoloji şirketlerinden Infosys'in kurucusu Narayana Murthy, daha önce yaptığı açıklamada, ülke ekonomisinin canlanmasına yardımcı olmak için gençlerin haftada 70 saat çalışması gerektiğini belirtmişti. Eylül 2024'te Hindistan'daki Ernst & Young'da çalışan 26 yaşındaki bir muhasebecinin, yeni bir çalışan olarak "ağır" iş yükünün getirdiği stres nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi; bu durum, işyeri koşullarıyla ilgili ulusal bir soruşturmayı başlattı ve Hindistan'ın kurumsal sektöründeki toksik çalışma kültürüyle ilgili tartışmaları yeniden canlandırdı.

En uzun çalışma Asya-Pasifik ülkelerinde

En uzun çalışma haftalarına sahip beş ülkeden dördü Asya-Pasifik bölgesinde yer alıyor: Hindistan, Bhutan, Bangladeş ve Kamboçya.

En az mesai saati Hollanda’da

Öte yandan, Avrupa ülkeleri daha kısa haftalık çalışma saatlerine sahip olma eğiliminde. Hollanda'daki çalışanlar haftada ortalama 29,8 saat çalışıyor.