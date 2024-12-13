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İşçilerin açtığı Dyson davasında İngiltere mahkemesi kararı bozdu!

Malezyalı işçilerin Dyson'a açtığı dava İngiltere mahkemesi tarafından yeniden canlandırıldı. Temyiz mahkemesi, kararı bozdu. İddialar arasında işçilerin yasadışı olarak kesilen ücretleri ve göçmen çalışanların dövülmesi yer alıyor.

Haber Merkezi
Reuters
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İşçilerin açtığı Dyson davasında İngiltere mahkemesi kararı bozdu!
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İngiliz elektrikli süpürge üreticisi Dyson için parça üretirken Malezya'daki bir fabrikada zorla çalıştırıldıklarını iddia eden 24 göçmen işçinin, Londra'daki şirkete dava açabileceğine dair Temyiz Mahkemesi kararı bugün açıklandı.

Davayı açanların mirasçılarının da aralarında olmak üzere Nepal ve Bangladeşli 24 işçi, 2022 yılında Dyson Technology Ltd, Dyson Ltd ve Malezyalı bir yan kuruluşuna dava açmıştı.

Davacılar, Malezyalı ATA Industrial firmasında veya onun kardeş şirketinde çalışan ve Dyson ürünlerine parça üreten işçilerdi.

Paraların kesilmesi ve işçileri dövülmesi iddialar arasında

İşçilerin avukatları, maaşlarından hukuka aykırı olarak para kesildiğini ve bazen ağır hedefleri tutturamadıkları için dövüldüklerini belirterek, Londra Yüksek Mahkemesi'nde açılan davada, asıl sorumlunun Dyson şirketleri olduğunu ileri sürdü.

Malezyalı yan kuruluşunun ATA ile olan sözleşmesini 2021'de iptal ettiği Dyson ise davacıların iddialarını reddederek, davaların İngiltere yerine Malezya'da açılması gerektiğini savundu.

Yüksek Mahkeme geçen yıl davayı reddetti ve işçilerin Malezya'da dava açabileceğine karar verdi.

Mahkeme kararı bozdu

Ancak Temyiz Mahkemesi bu kararı bozarak, yazılı bir kararda Londra'nın davaların görülmesi için "açık ve net bir şekilde uygun forum" olduğunu belirtti.

Dyson sözcüsü, "Bu, asıl davanın nihai olarak nerede görüleceğini belirlemek için yapılan usule ilişkin bir duruşmaydı" dedi.

Sözcü, Dyson'ın hukuki seçeneklerini gözden geçirdiğini açıklayarak, "Yüksek Mahkeme geçen yıl Malezya'da görülmesi gerektiği yönündeki dikkatlice düşünülmüş kararında haklıydı ve bugün alınan temyiz kararına katılmıyoruz" dedi.

Dyson 2.500 kişiyi istihdam ediyor

Torbasız temizleyicinin mucidi James Dyson tarafından kurulan şirket, Batı İngiltere'deki Malmesbury'deki Ar-Ge merkezi de dahil olmak üzere İngiltere'de yaklaşık 2.500 kişiyi istihdam ediyor ve Temmuz ayında yaklaşık 1.000 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

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