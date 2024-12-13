Korku ve Açgözlülük endeksi ‘nötr’ bölgede! Piyasa duyarlılığı düştü

ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD borsaları düşüşle kapanmıştı. Dow Jones endeksi 200 puandan fazla düşüş gösterirken teknoloji hisselerinde dikkat çeken düşüşler yaşandı. Nvidia Corp. hisseleri de düşüş gösterdi. Adobe, 2025 için beklentilerin altında tahminler açıklamasının ardından değer kaybetti.

Korku ve Açgözlülük endeksi ‘nötr’ bölgede

CNN Money Korku ve Açgözlülük endeksi, genel piyasa duyarlılığında bir düşüş gösterirken, endeks “Nötr” bölgede kalmaya devam etti.

Temel tüketim malları hisseleri fark attı

S&P 500 endeksindeki çoğu sektör negatif bölgede kapanırken, sağlık hizmetleri, tüketici isteğe bağlı ve iletişim hizmetleri hisseleri en büyük kayıpları kaydetti. Ancak temel tüketim malları hisseleri genel piyasa trendinin aksine yükseldi.

Ekonomik verilere bakıldığında, ABD’de işsizlik başvuruları aralık ayının ilk haftasında 242 bine yükseldi. Bu rakam, 220 bin olan piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek üretici fiyatları ise kasım ayında aylık bazda yüzde 0.2 arttı ve piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

CNN Korku ve Açgözlülük Endeksi nedir?

Korku ve Açgözlülük Endeksi, mevcut piyasa duyarlılığının bir ölçüsü olarak tanımlanıyor. Daha yüksek korkunun hisse senedi fiyatları üzerinde baskı oluşturduğu, daha yüksek açgözlülüğün ise tam tersi bir etki yarattığı varsayımına dayanıyor. Endeks, yedi eşit ağırlıklı göstergeye dayalı olarak hesaplanıyor. 0 ile 100 arasında değişen endekste, 0 maksimum korkuyu, 100 ise maksimum açgözlülüğü gösteriyor.