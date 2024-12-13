  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Korku ve Açgözlülük endeksi ‘nötr’ bölgede! Piyasa duyarlılığı düştü
Takip Et

Korku ve Açgözlülük endeksi ‘nötr’ bölgede! Piyasa duyarlılığı düştü

ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,53 düştü. Piyasanın en değerli şirketlerinden Nvidia ve AMD hisseleri geriledi. Korku ve Açgözlülük Endeksi 'Nötr' bölgede kalmaya devam ederken, piyasa duyarlılığı düştü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Korku ve Açgözlülük endeksi ‘nötr’ bölgede! Piyasa duyarlılığı düştü
Takip Et

ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD borsaları düşüşle kapanmıştı. Dow Jones endeksi 200 puandan fazla düşüş gösterirken teknoloji hisselerinde dikkat çeken düşüşler yaşandı. Nvidia Corp. hisseleri de düşüş gösterdi. Adobe, 2025 için beklentilerin altında tahminler açıklamasının ardından değer kaybetti.

Korku ve Açgözlülük endeksi ‘nötr’ bölgede

CNN Money Korku ve Açgözlülük endeksi, genel piyasa duyarlılığında bir düşüş gösterirken, endeks “Nötr” bölgede kalmaya devam etti.

 Temel tüketim malları hisseleri fark attı

S&P 500 endeksindeki çoğu sektör negatif bölgede kapanırken, sağlık hizmetleri, tüketici isteğe bağlı ve iletişim hizmetleri hisseleri en büyük kayıpları kaydetti. Ancak temel tüketim malları hisseleri genel piyasa trendinin aksine yükseldi.

Ekonomik verilere bakıldığında, ABD’de işsizlik başvuruları aralık ayının ilk haftasında 242 bine yükseldi. Bu rakam, 220 bin olan piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek üretici fiyatları ise kasım ayında aylık bazda yüzde 0.2 arttı ve piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

CNN Korku ve Açgözlülük Endeksi nedir?

Korku ve Açgözlülük Endeksi, mevcut piyasa duyarlılığının bir ölçüsü olarak tanımlanıyor. Daha yüksek korkunun hisse senedi fiyatları üzerinde baskı oluşturduğu, daha yüksek açgözlülüğün ise tam tersi bir etki yarattığı varsayımına dayanıyor. Endeks, yedi eşit ağırlıklı göstergeye dayalı olarak hesaplanıyor. 0 ile 100 arasında değişen endekste, 0 maksimum korkuyu, 100 ise maksimum açgözlülüğü gösteriyor.

Titra İHA tedariği sağlayacak! Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşme imzalandıTitra İHA tedariği sağlayacak! Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşme imzalandıSavunma Sanayi
Borsa haftanın son işlem gününde geriliyorBorsa haftanın son işlem gününde geriliyorBorsa Haberleri
Borsa İstanbul, gümüş, platin ve paladyum endekslerini hesaplanmaya başlayacakBorsa İstanbul, gümüş, platin ve paladyum endekslerini hesaplanmaya başlayacakEkonomi

 

 

Küresel Ekonomi
İşçilerin açtığı Dyson davasında İngiltere mahkemesi kararı bozdu!
İşçilerin açtığı Dyson davasında İngiltere mahkemesi kararı bozdu!
ING'den İngiltere için faiz tahmini
ING'den İngiltere için faiz tahmini
Rus petrolüne tavan fiyat uygulayanlara petrol satışı yasağı uzatıldı
Rus petrolüne tavan fiyat uygulayanlara petrol satışı yasağı uzatıldı
Çin'in tahıl üretimi 2024 yılında rekor kırdı
Çin'in tahıl üretimi 2024 yılında rekor kırdı
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ekimde sabit kaldı
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ekimde sabit kaldı
İngiltere ekonomisi ekimde daraldı
İngiltere ekonomisi ekimde daraldı