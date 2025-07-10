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ABD'de işsizlik başvuruları düştü

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi. İşsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi azaldı

Haber Merkezi
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ABD'de işsizlik başvuruları düştü
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ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 5 Temmuz ile biten haftada 227 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 5 Temmuz ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi azalışla 227 bin oldu.

Üst üste 4 haftadır düşen işsizlik maaşı başvuruları sayısına dair piyasa beklentisi, bu dönemde 236 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi, 233 binden 232 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 5 bin 750 azalarak 235 bin 500'e indi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 28 Haziran ile biten haftada 10 bin artarak 1 milyon 965 bin olurken, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeyi kaydetti.

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