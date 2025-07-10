Japonya'da iflaslar 11 yılın zirvesine çıktı

Tokyo Shoko Research Ltd. verilerine göre Japonya'da kurumsal iflaslar 2025 yılının ilk yarısında 4.990'a yükselerek son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

En az 10 milyon yen borcu olan şirketleri içeren bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 1,1 artarak art arda dördüncü artış yılını temsil etti.

Süregelen işgücü sıkıntısı ve enflasyonun etkisiyle artan işletme maliyetleri bu artışa katkıda bulunan başlıca unsurlar oldu. İflasların sayısı hala 2014'teki 5.073 vakalık zirvenin altında olsa da artan eğilim analistler arasında endişelere yol açıyor.

Toplam borçların yüzde 4,2'lik düşüşle 690,2 milyar yene gerilemesi, iflaslardaki artışın daha küçük firmalar arasında yoğunlaştığını gösteriyor. Nitekim, 100 milyon yenden daha az borç içeren küçük ölçekli iflaslar yüzde 5,0 artışla 3.857'ye ulaşarak toplamın yüzde 77'sinden fazlasını oluşturdu.