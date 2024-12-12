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Borsa İstanbul, gümüş, platin ve paladyum endekslerini hesaplanmaya başlayacak

Borsa İstanbul gümüş, platin ve paladyum endekslerini hesaplayacak. 16 Aralık’ta başlayacak olan uygulamanın adı BIST Emtia ve Emtia'ya Dayalı Kıymet Endeksleri Kural Seti olarak duyuruldu.

Haber Merkezi
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Borsa İstanbul, gümüş, platin ve paladyum endekslerini hesaplanmaya başlayacak
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Borsa İstanbul BIST Spot Gümüş, BIST Spot Platin ve BIST Spot Paladyum endekslerinin hesaplanmaya başlanmasına karar verdi. Uygulama 16 Aralık 2024'ten itibaren başlıyor.

 Piyasa katılımcılarından gelen taleple güncelleme yapıldı

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, BIST Altına Dayalı Endeksler Kural Seti'nin periyodik olarak gözden geçirildiği piyasalardaki gelişmeler ile yerel ve uluslararası mevzuattan kaynaklanan değişikliklerin yansıtıldığı, piyasa katılımcılarından gelen ve uygun bulunan taleplerin karşılandığı ve bunlara ilişkin gerekli güncellemelerin yapıldığı belirtildi.

BIST Gümüş, BIST Platin ve BIST Paladyum endeksleri açılıyor

Yeni uygulama kapsamında, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğünce, uluslararası piyasalarda oluşan alım satım kotasyonları kullanılarak BIST Spot Gümüş, BIST Spot Platin ve BIST Spot Paladyum endekslerinin hesaplanmaya başlanmasına karar verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"BIST Altına Dayalı Endeksler Kural Seti'nin, halen hesaplanmakta olan BIST Altın, BIST Spot Altın, BIST Altına Dayalı Kira Sertifikası, BIST Altın Tahvili endekslerine ilave olarak yeni hesaplanmaya başlayacak olan BIST Spot Gümüş, BIST Spot Platin, BIST Spot Paladyum, endekslerini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesine, adının BIST Emtia ve Emtia'ya Dayalı Kıymet Endeksleri Kural Seti olarak değiştirilmesine ve yürürlük tarihinin 16 Aralık 2024 olarak belirlenmesine karar verildi."

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