2025 ve 2026 yılında çalışma hayatı ve Sosyal Güvenlik’te gündem

Ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısını geliştirmek amacıyla hazırlanan Orta Vadeli Program (OVP), her yıl hükümetin planladığı ekonomik ve yapısal reformları ortaya koyan temel bir belgedir. 2025 ve 2026 yılları için öngörülen programda, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanlarında yapılacak düzenlemeler, ekonomik istikrarı sağlamak, iş gücü piyasasını modernize etmek ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini artırmak için büyük önem taşıyor. Bu çerçevede, 5 Eylül 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan OVP’de 2025 ve 2026 yılında çalışma hayatı ve sosyal güvenlikte öncelikli reform alanları olarak aşağıda belirtilen düzenlemelere yer verilmiştir.

Orta Vadeli Programda, 2025 ve 2026 yıllarında çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sisteminde önemli değişiklikler öngörülmektedir. Söz konusu düzenlemelerin hayata geçirilmesi durumunda esnek çalışma modellerinin yaygınlaştırılması, kayıt dışı istihdamın azaltılması, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğinin artırılması ve sosyal yardımların güçlendirilmesi gibi adımlar, hem ekonomik hem de sosyal açıdan ülke gelişimi ve kalkınmasına önemli katkı sağlayacaktır. Ancak, bu düzenlemelerin hayata geçirilebilmesi ve istenilen sonucun alınabilmesi için tüm süreçlerde sosyal diyalog mekanizmasının işletilerek ilgili kesimlerin azami desteğinin alınmasına dikkat edilmesi gereklidir.