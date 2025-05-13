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Borsa İstanbul'dan iki hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararıyla Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) ve Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) paylarına 13 Haziran 2025'e kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Borsa İstanbul'dan iki hisseye kredili işlem yasağı
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Borsa İstanbul, iki hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.paylarına 13 Haziran 2025 tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Açıklama, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BEGYO.E ve TUREX.E payları 14/05/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/06/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

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