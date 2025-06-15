  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Güneydoğu'dan 5 ayda 1,5 milyar dolarlık hububat ihracatı
Takip Et

Güneydoğu'dan 5 ayda 1,5 milyar dolarlık hububat ihracatı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyeleri, yılın ilk 5 ayında 1,5 milyar dolarlık hububat ihracatı gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Güneydoğu'dan 5 ayda 1,5 milyar dolarlık hububat ihracatı
Takip Et

GAİB'den yapılan açıklamaya göre, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı, yılın ilk 5 ayında yüzde 7,9 artışla 1,5 milyar dolara ulaştı. Miktar olarak ise yüzde 4,5 artışla 1,9 milyon tona yaklaşılan dönemde, 431,3 bin ton makarna, 397,9 bin ton buğday unu ve 182 bin ton ayçiçeği yağı ihraç edildi.

Ayçiçeği yağı ihracatının yüzde 57,1'lik kısmı Güneydoğu'dan ihraç edildi

Türkiye'nin 472,9 milyon dolarlık ayçiçeği yağı ihracatının 270,1 milyon dolara denk gelen yüzde 57,1'lik kısmı Güneydoğu'dan ihraç edildi. Türkiye'nin 370,5 milyon dolarlık makarna ihracatında ise bölgenin payı yüzde 67,4 ile 250 milyon dolar oldu.

5 aylık süreçte 434,2 milyon dolar ihracatın gerçekleştiği Irak, bölgenin en büyük pazarı olmayı sürdürdü. İkinci sıradaki Suriye'ye yüzde 34,2 artışla 149,5 milyon dolar ihracat yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, bölge ekonomisinin gelişiminde gıda sanayicilerinin payının son yıllarda arttığını ifade etti.

Kadooğlu, şunları kaydetti:

"Gıda sanayine yönelik yatırımların artması ve bölgede artan markalaşma eğilimi, sektörümüzü bölge ekonomisinin temel taşlarından biri haline getirdi. Son 2 yılda bölgesel ihracatımızdaki payını yüzde 29,1'den yüzde 30,5'e yükselten hububat sektörü, bu artışla birlikte bölgemizin ihracat lideri haline geldi."

'Kanserin çözümünü buldum' demişti: Emekli doktor ölü bulundu'Kanserin çözümünü buldum' demişti: Emekli doktor ölü bulunduGündem

 

Yargıtay, kişisel veri içeren ceza tutanağının sosyal medyada paylaşılmasını suç saydıYargıtay, kişisel veri içeren ceza tutanağının sosyal medyada paylaşılmasını suç saydıGündem

 

Ekonomi
Sektörlerde bekleyiş hakim
Sektörlerde bekleyiş hakim
Hakan Güldağ ve Ali Ağaoğlu değerlendirdi: Türkiye ekonomisi için yeni riskler oluştu
Hakan Güldağ ve Ali Ağaoğlu değerlendirdi: Türkiye ekonomisi için yeni riskler oluştu
Gerilim Merkez’i savunmada bırakabilir
Gerilim Merkez’i savunmada bırakabilir
Petrol, jeopolitik ateşle yanıyor
Petrol, jeopolitik ateşle yanıyor
Altın fonlarında getiri %100’ün üzerine çıktı
Altın fonlarında getiri %100’ün üzerine çıktı
Gümrük işlemlerinde yapay zekâ kullanımı
Gümrük işlemlerinde yapay zekâ kullanımı