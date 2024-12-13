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THY duyurdu: Bingazi seferleri başlıyor

Türk Hava Yolları (THY), iç savaş nedeniyle durdurduğu Bingazi seferlerine 14 Ocak 2025'ten itibaren haftada 3 seferle yeniden başlayacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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THY duyurdu: Bingazi seferleri başlıyor
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Türk Hava Yolları (THY), Libya’da başkent Trablus’tan sonra Bingazi’ye de uçacak. Daha önce yaptığı seferleri iç savaş nedeniyle durdurmak zorunda kalan THY, Bingazi’ye haftada 3 sefer yapacak. Bingazi-İstanbul uçuşlarına özellikle bavul ticareti yapan Libyalılar büyük rağbet gösteriyordu.

"Haftada 3 sefer ile başlıyoruz. "

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Yeniden başlıyoruz. Libya Trablus seferlerimiz devam ediyor. Şimdi de Libya Bingazi seferlerimize 14 Ocak 2025 tarihinden itibaren haftada 3 sefer ile başlıyoruz. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor.” şeklinde duyurdu.

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