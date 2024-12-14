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Benzine gece yarısı zam geldi: Tabela değişti! İşte 14 Aralık 2024 güncel akaryakıt fiyatları...

Benzin fiyatına gelen zam tabelaya yansıdı. Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam yapılırken motorin fiyatlarında değişiklik olmadı.

Haber Merkezi
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Benzine gece yarısı zam geldi: Tabela değişti! İşte 14 Aralık 2024 güncel akaryakıt fiyatları...
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Benzinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam geldi. Motorinin litre fiyatında ise bir değişim olmayacak.

Güncel akaryakıt fiyatları: (14 Aralık 2024)

İstanbul (Avrupa Yakası):

Benzin: 43.10 TL/Litre
Motorin: 43.30  TL/Litre
LPG: 26.03 TL/Litre

İstanbul (Anadolu Yakası):

Benzin: 42.99 TL/Litre
Motorin: 43.24 TL/Litre
LPG: 25.49 TL/Litre

Ankara:

Benzin: 43.53 TL/Litre
Motorin: 43,87 TL/Litre
LPG: 26,04 TL/Litre

İzmir:

Benzin: 44,02 TL/Litre
Motorin: 44,39 TL/Litre
LPG: 25.94 TL/Litre

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