Benzine gece yarısı zam geldi: Tabela değişti! İşte 14 Aralık 2024 güncel akaryakıt fiyatları...

Benzinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam geldi. Motorinin litre fiyatında ise bir değişim olmayacak.

Güncel akaryakıt fiyatları: (14 Aralık 2024)

İstanbul (Avrupa Yakası):

Benzin: 43.10 TL/Litre

Motorin: 43.30 TL/Litre

LPG: 26.03 TL/Litre

İstanbul (Anadolu Yakası):

Benzin: 42.99 TL/Litre

Motorin: 43.24 TL/Litre

LPG: 25.49 TL/Litre

Ankara:

Benzin: 43.53 TL/Litre

Motorin: 43,87 TL/Litre

LPG: 26,04 TL/Litre

İzmir:

Benzin: 44,02 TL/Litre

Motorin: 44,39 TL/Litre

LPG: 25.94 TL/Litre