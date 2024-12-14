Benzine gece yarısı zam geldi: Tabela değişti! İşte 14 Aralık 2024 güncel akaryakıt fiyatları...
Benzin fiyatına gelen zam tabelaya yansıdı. Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam yapılırken motorin fiyatlarında değişiklik olmadı.
Benzinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam geldi. Motorinin litre fiyatında ise bir değişim olmayacak.
Güncel akaryakıt fiyatları: (14 Aralık 2024)
İstanbul (Avrupa Yakası):
Benzin: 43.10 TL/Litre
Motorin: 43.30 TL/Litre
LPG: 26.03 TL/Litre
İstanbul (Anadolu Yakası):
Benzin: 42.99 TL/Litre
Motorin: 43.24 TL/Litre
LPG: 25.49 TL/Litre
Ankara:
Benzin: 43.53 TL/Litre
Motorin: 43,87 TL/Litre
LPG: 26,04 TL/Litre
İzmir:
Benzin: 44,02 TL/Litre
Motorin: 44,39 TL/Litre
LPG: 25.94 TL/Litre