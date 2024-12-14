Emekli olacaklar dikkat! 2024-2025 arasındaki maaş zam farkı kapanacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılının son ayında ve 2025 yılında emeklilik müracaatı yapanlarla ilgili maaş farkının değişmeyeceğini söyledi.

Bakan Işıkhan'ın AK Parti’de yaptığı sunuma göre 2025 yılında emekli olacakların maaşları yüzde 30 daha az olacak.

"Emekli aylıklarında yaklaşık yüzde 30 farka neden olacak"

2024 ile 2025 yılı emekli aylık tutarlarında farklılığın sebeplerini anlatan Işıkhan, şunları söyledi:

“Özellikle enflasyonist dönemlerde aylık artışlarının TÜFE’nin üzerinde verilmesi güncelleme katsayısı ile aylık artışları arasındaki bağı koparmakta. Bu ise mevcut yılda emekli olan ile sonraki yılda emekli olan arasında alınan aylıklarda ciddi farklılıklara neden olmakta. Emekli aylıkları, 2024 yılının ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında ise yüzde 24,73 oranında artırıldı. 2024 yılı aylık artışı toplam yüzde 86,16 olarak gerçekleşti. 1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasında emeklilik başvurusu yapan herkes bu zamlardan yararlanacak. 2025 yılında ise; geçmiş yıl primleri, 2024 yılı TÜFE oranının yüzde 45’i ve gelişme hızının da yüzde 6 olacağını varsaydığımızda, 2024 yılına ilişkin güncelleme katsayısı yüzde 46,8 olacak. Primler, bu oranla güncellenecek ve 2024 yılı aylık artışı ile güncelleme katsayısı arasında yaklaşık 40 puan fark oluşacaktır. Bu durum bu yıl emekli olmayıp seneye bırakan SSK ve Bağ-Kur’luların emekli aylıklarında yaklaşık yüzde 30 farka neden olacak.”

AK Parti'de EYT tartışması

Bunun yanı sıra, AK Parti’de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi tartışmaları da sürüyor. Edinilen bilgilere göre, parti istişare toplantılarında bazı milletvekilleri ve MKYK üyeleri EYT’nin ilk başlarda 150 milyar lira maliyeti olacağından bahsedildiğini, şimdi ise sadece 2024 yılında 592,6 milyarlık maliyeti olduğunun dile getirdi.