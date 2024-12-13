4 bin 500 kişinin katıldığı anket bitti: İşte vatandaşın asgari ücrete zam beklentisi...

Areda Survey araştırma şirketinin Türkiye genelinde 4.539 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, vatandaşın yüzde 40’ının asgari ücrete zam beklentisi yüzde 25 ile yüzde 50 arasında. Katılımcıların yüzde 35,6’sı ise asgari ücrete yüzde 75 ve üzerinde bir zam yapılması gerektiğini düşünüyor.

Yüzde 25’in altında bir zam yeterli diyenlerin oranı yüzde 6,6

Asgari ücrete yüzde 51 ila yüzde 74 arasında bir zam yapılması gerektiğini düşünenler toplumun yüzde 17,8’ini kapsıyor. Yüzde 25’in altında bir zammın yeterli olacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 6,6 olarak araştırmaya yansıyor.

En yüksek zam beklentisi hangi yaş grubuna ait?

Araştırmaya katılan kadın ve erkeklerin 2025 yılı asgari ücret zammı beklentilerinin farklı olduğu gözlemleniyor. Kadınların yüzde 47’si, yüzde 75 ve üzerinde bir zam yapılması gerektiğini düşünürken erkeklerin yüzde 43,6’sı yüzde 25 - yüzde 50 arasında zam yapılması gerektiğini düşünüyor.

Asgari ücrete gelecek zammın yüzde 75 ve üzerinde olması gerektiğini düşünenler arasında, 55 yaş ve üzerindeki katılımcılar en yoğun katılıma sahip (Yüzde 43,8). Onu 35-54 yaş aralığındaki katılımcılar (yüzde 42,2) takip ederken 18-34 yaş aralığındaki gençlerin çoğunluğu (yüzde 38,9’u) asgari ücrete yüzde 25 ila yüzde 50 oranında bir zam olacağı beklentisinde.