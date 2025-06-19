İhracat yapan şirketlerde küçükler pozitif ayrıştı

Büyük ölçekli ihracatçı şirketlerde yüksek yurtdışı gelirlere karşın, hisse performansları beklentinin gerisinde kaldı. Piyasa değeri 100 milyar TL’nin üzerinde olan ihracatçı şirketler arasında Türk Hava Yolları (THYAO), Ford Otosan (FROTO), Coca Cola İçecek (CCOLA), Şişe Cam (SISE) ve Sasa Polyester (SASA) öne çıkıyor. Söz konusu şirketlerin ihracat oranı yüksek olsa da yıllık getirileri negatif bölgede kaldı. Özellikle SISE, CCOLA ve SASA son bir yılda %30–45 arasında değer kaybı yaşadı. Enka İnşaat (ENKAI) ise hem %56 ihracat oranı hem de %57’lik fiyat artışıyla bu grupta olumlu ayrıştı.

Piyasa değeri 100 milyar TL’nin altında olan ancak ihracat oranı ve getirisi yüksek şirketler ise bir yılda yatırımcısına ciddi kazanç sağladı. Pasifik Eurasia (PASEU) %98 ihracat oranı ve %359’luk fiyat artışıyla dikkat çekti. Gezinomi (GZNMI) %525, Graınturk (GRTHO) %495 ve Emek Elektrik (EMKEL) %233 gibi yüksek çıkışlar gerçekleştirdi. Bu şirketlerin PD/DD oranları yüksek olsa da piyasa, ihracat gücünü büyüme potansiyeliyle birleştiren yapıları fiyatladı.

İhracat tek başına belirleyici değil

Veriler gösteriyor ki, ihracat oranının yüksek olması hissede güçlü çıkış için yeterli değil. Yatırımcı, kârlılık, hikâye, bilanço ve büyüme gibi diğer faktörleri de dikkate alarak seçim yapıyor. Özellikle küçük ölçekli ihracatçılarda fiyatlama, beklentiyle birlikte yukarı taşınabiliyor. Büyük şirketlerde ise değerleme çarpanları, sektör görünümü ve konsolide marjlar daha fazla sorgulanıyor. İhracatçı şirketlerde beklenti, kârlılık, strateji ve sürdürülebilirlik birlikte okunmalı.

ZEYNEP’E SOR

NET KÂR MARJI MI, ESAS FAALİYET KÂR MARJI MI?

Net kâr marjı; nihai kârlılık, temettü potansiyeli, mali güç, güven. Volatilite ve muhasebe yorumuna açıklık, faaliyeti maskeleme, tek seferlik gelirler.

EFK marjı; operasyonel performans, sürdürülebilirlik, verimlilik, karşılaştırma, kısa vadeli. Finansman yükünü, genel resmi ve net kârı görmeme.

Kârını büyütebilmesi için hem maliyetlerini hem de giderlerini baskılayabilmesi gerekiyor

Selçuk Ecza Deposu 2025’te satışlarda düşüş beklemiyordu. Peki hedefini tutturabilir mi? / Emre Kesen

Emre, Selçuk Ecza Deposu, 2025 yılı için kutu bazında satışların yatay seyredeceğini öngörmüş olsa da, yılın ilk çeyreğinde TL bazında satış gelirlerinde %3’lük bir düşüş yaşadı. Bu düşüş, kutu satışlarının adet olarak değil, fiyat/mix etkisiyle baskılandığını düşündürüyor. Daha dikkat çekici olan ise brüt ve esas faaliyet kârı ile net dönem kârındaki ciddi düşüşlerin olması. Mevcut tablo, şirketin kârını büyütebilmesi için maliyet ve giderlerini kontrol altına alabilmesi gerektiğini işaret ediyor. İlaç dağıtım sektörü sınırlı marjlarla çalıştığı için faaliyet kârlılığında küçük oynamalar sonuçları önemli ölçüde etkileyebiliyor.

Grup firmaları yenilenebilir enerji yatırımlarında bulunuyor. Maliyet avantajı elde edecek

Bera Holding’in kurmakta olduğu GES’lerin şirkete katkısı ne boyutta olacak? / Ozan Sarıgül

Ozan, Bera Holding’in grup şirketleri aracılığıyla gerçekleştirdiği GES projeleri, özellikle Divapan Entegre için doğrudan enerji maliyeti avantajı yaratacak nitelikte. En büyük yatırım ise 10.200 kWe kapasiteli ve 3,82 milyon dolarla kuruluyor. Santral yıllık yaklaşık 16.500 MWh üretim kapasitesiyle Düzce’deki fabrikanın elektrik ihtiyacının %50’sini karşılayacağı belirtildi. Böylece enerji maliyetlerinde önemli bir düşüş sağlanırken işletme kârlılığı desteklenecek. Bera Holding, son açıkladığı 2025 üç aylık mali tablolarında ise gelirlerini %32 düşürürken dönem sonu net kârını %44 gerileterek 663 milyon TL’ye indirdi.

YATIRIM FONLARI

İş Portföy’ün IJP fonu, blockchain teknolojileriyle getiriyi büyütmeye çalışıyor

Blockchain Teknolojileri Karma Fonu (C), 445,9 milyon TL büyüklüğü ve 15.089 yatırımcısıyla öne çıkıyor. Portföyü, %69,18 oranında yabancı hisselere, %19,39 farklı borçlanma araçlarına ve kalanı yerli hisselerle diğerlerine ayırmış bulunuyor. Blockchain odaklı şirketlere yatırım yapan fon, %9,93 doluluk oranı ve %11,91 pazar payıyla dikkat çekiyor. Fonun amacı, blockchain teknolojisine yatırım yapan küresel şirketlerden uzun vadeli değer elde etmek. Bu yaklaşım, dijital dönüşüm ve teknoloji temalı yatırımların öne çıktığı mevcut piyasa ortamıyla paralellik gösteriyor. Özellikle teknoloji hisselerinin yüksek volatilitesine rağmen fon son bir yılda %42,8 ve yılbaşından bu yana da %19,68 getiri sağladı. Stratejisi uzun vadede güçlü performans üretebilme potansiyeli taşıyor.

TAHVİL

Altınkılıç Gıda, TLREF+%4,50 faizden bono ihraç etti

Altınkılıç Gıda, nitelikli yatırımcılara 17.06.2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 100.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4,50 olarak belirlendi. 182 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 2 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 16.12.2025 olacak.

TLREF+%4,5 YILLIK FAİZ

17 Haziran tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %46,12 seviyesinde bulunuyor. Altınkılıç Gıda’nın çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %4,50 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFALTKA2512 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ONUR YÜKSEK TEK.

SSB’den ‘A Seviyesi’ sertifika aldı. Adres gösterilebilir tedarikçi olma hakkına kavuştu

Onur Teknoloji, Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, en yüksek derece olan “A” seviyesinde sertifikaya layık görüldü. Belge sayesinde, SSB projelerinde ana yüklenici, entegratör firmalar için doğrudan tedarikçi ve yabancı yükleniciler için adres gösterilebilir tedarikçi olma hakkına kavuştu. EYDEP, savunma sanayinde faaliyet gösteren firmaların kabiliyetlerini tespit edip, gelişim alanlarını belirlemeyi ve bu şirketleri desteklemeyi amaçlayan bir program. A seviyesi, firmaların teknik altyapı, kalite güvence, mühendislik kapasitesi ve proje deneyimi açısından yüksek standartlara sahip olduğunu göstermekte. Firma daha rahat iş alabilecek.

ENERYA ENERJİ

İştiraki, maden portföyüne dört yeni ruhsat daha ekledi. Toplam maden sahası 12’ye yükseldi

Enerya Enerji’nin %100 bağlı ortaklığı Ahlatcı Altın İşletmeleri, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği ihale kapsamında dört yeni maden ruhsatının devrini tamamladı. Ruhsatlar Kütahya ve Balıkesir’i kapsayan IV. Grup madenlerin işletilmesine imkân tanıyor. IV. Grup maden ruhsatları, özellikle altın, gümüş ve bakır gibi yüksek ekonomik değere sahip metal cevherlerinin aranması ve çıkarılması için verilen bir lisans türü. Madencilik sektörü, stratejik madenlere olan talep doğrultusunda son yıllarda öne çıkıyor. Bu bağlamda ruhsat edinimi, şirketlerin değer zinciri içinde hammaddeye erişim gücünü artırırken, aynı zamanda orta ve uzun vadeli büyüme planları açısından büyük önem taşıyor. Son devirlerle birlikte iştirakin maden sahası 12’ye yükseldi.

KAFEİN YAZILIM

AWS ekosistemine adım attı. Süresiz geçerli anlaşma ile son kullanıcılara hizmet verecek

Kafein Yazılım, Amazon Web Servisleri (AWS) ürün ve hizmetlerinin tanıtımı, satışı ve teknik hizmetlerinin sağlanmasına yönelik olarak Redington Turkey ile süresiz geçerli iş ortaklığına gidiyor. İş birliği kapsamında, AWS’nin bulut altyapısı, yazılım servisleri, veri çözümleri ve yapay zekâ hizmetlerini son kullanıcılara sunarak teknik destek ve kurulum hizmeti verecek. AWS, dünya genelinde bulut bilişim pazarının lideri konumunda olup, sunduğu altyapı çözümleri sayesinde işletmelerin dijital dönüşümünü hızlandırıyor. Türkiye’de ise bulut tabanlı teknolojilere olan ilgi her geçen gün artarken, bu alanda deneyimli entegratör ve iş ortaklarına olan ihtiyaç da büyüyor. Redington Turkey, AWS’nin yetkili distribütörü olarak birçok çözüm sağlayıcısını bu alanda destekliyor.