Fon yatırımcısı rotayı dövize ve altına kırdı

ŞEBNEM TURHAN

Sıkı para politikası döneminde yatırımın parlayan yıldızı yatırım fonlarında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan finansal sarsıntı sonrasında portföy dağılımı keskin değişti. 18 Mart’ta en gözde fon para piyasası fonları olurken 18 Haziran’a gelindiğinde serbest döviz fonları öne çıktı. Hisse fonlarında kayıplar sürerken kıymetli maden fonları da küresel belirsizlik döneminde dikkat çekti. Üç ayda hisse fonları yüzde 8,51 getiri kaybı yaşadı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre yatırım fonlarında mart sonunda 4 trilyon 995,88 milyar lira olan portföy değeri 17 Haziran itibariyle 5 trilyon 970,26 milyar liralık büyüklüğe ulaştı. Fonlarda yatırımcı sayısı 5.54 milyondan 5.6 milyona yükseldi.

Para piyasası fonları 1 trilyonun altına indi

TEFAS verilerine göre de 19 Mart finansal sarsıntısı öncesi 18 Mart itibariyle para piyasası fonlarında toplam portföy 1 trilyon 443 milyar 332,6 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. 18 Haziran itibariyle para piyasası fonlarında toplam portföy büyüklüğü 975 milyar 320,6 milyon liraya geriledi. 3 ayda para piyasası fonlarında portföy büyüklüğü 468 milyar 12 milyon lira azaldı. Para piyasası fonlarına getirilen tahvil alım zorunluluğu geride kalan üç ayda fonlardaki değişimde etkili oldu. 19 Mart finansal sarsıntısıyla tahvil faizlerinde sert satıştan kaynaklanan hızlı yükseliş para piyasası fonlarında getiriyi azalttı, Merkez Bankası yaptığı alımlarla destek olsa da yatırımcının yüksek faiz ortamına rağmen yatırım fonlarındaki portföyü geriledi. TEFAS verilerine göre para piyasası fonları bu üç ayda yüzde 11,86 getiri sağladı.

Yatırımcının portföy büyüklüğünün azaldığı diğer dikkat çeken fon borçlanma araçları fonları oldu. Bu fonlar 2025 başında yılın öne çıkacak fon çeşidi olarak analistlerce dile getirilse de 19 Mart sonrasında yerli ve yabancının yoğun satışları tahvil faizlerini zıplatınca bu fonlarda da ilgi azaldı. TEFAS verilerine göre borçlanma araçları fonlarında 18 Mart’ta portföy büyüklüğü 188 milyar 321,9 milyon lira iken 18 Haziran itibariyle 55 milyar 517,8 milyon liralık düşüşle 132 milyar 804,1 milyon liraya indi. Borçlanma araçları fonlarının üç aylık getiri performansı ise yüzde 7,63 olarak hesaplandı.

Hisse fonları yüzde 8,51 kayıp yaşattı

Hisse fonları son üç ayda değil bir sıkı para politikası nedeniyle son yıllarda kan kaybeden fonların başında geliyor. Ancak bu üç ayda da dikkat çekici bir değişim yaşandı. 18 Mart’ta yurtiçi hisse senetlerine yatırım yapan hisse yoğun fonların portföy büyüklüğü 148 milyar 271,6 milyon lira iken 18 Haziran’da 105 milyar 136,1 milyon liraya geriledi. Üç ayda hisse yoğun fonların portföy büyüklüğü 43 milyar 135,5 milyon lira azaldı. Hisse yoğun fonların portföy büyüklüğündeki kaybın yanı sıra Borsa İstanbul’da dalgalı seyir nedeniyle fonların performansı da üç ayda negatif oldu. TEFAS verilerine göre hisse senedi fonları üç ayda yüzde 8,51 kayıp yaşattı.

Yatırım fonları arasında hem getirisi hem de portföy büyüklüğündeki artışla dikkat çeken fon çeşidi kıymetli maden fonları oldu. Kıymetli madenler fonlarının portföy büyüklüğü 18 Mart’ta 90 milyar 196,4 milyon lira iken üç ayda 22 miyar 434,2 milyon liralık artışla 112 milyar 630,6 milyon liraya yükseldi. Kıymetli madenler fonunun üç aylık getirisi de yüzde 19,5 ile tüm yatırım fonlarının önünde yer aldı. TL’den kaçışın yanı sıra küresel belirsizlik ortamı başta altın olmak üzere kıymetli madenlerin fiyatlarında da yükseliş getirince kıymetli madenler fonu yatırımcısını oldukça memnun etti.

Serbest döviz fonları 2 trilyon lirayı aştı

19 Mart finansal sarsıntısının en büyük etkilerinden biri de yatırım fonlarında serbest döviz fonlarının hızlı yükselişi oldu. Serbest döviz fonları 18 Mart’ta 1 trilyon 603 milyar 894,4 milyon liralık portföy büyüklüğüne sahipken 18 Haziran’a gelindiğinde portföy büyüklüğü 2 trilyon 5 milyar 574,1 milyon liraya yükseldi. Üç ayda serbest döviz fonlarının portföy büyüklüğü 401 milyar 679,7 milyon lira birden yükseldi. Serbest döviz fonlarının içinde bulunduğu ve büyük bir bölümünü oluşturduğu serbest şemsiye fonlar da bu geride kalan üç ayda yatırımcısına yüzde 7,88 getiri sağladı. Döviz cinsi getiri sağlayan serbest döviz fonları döviz kurlarındaki yükselişin de etkisiyle ilgi toplamayı sürdürdü.