Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang: Türkiye ile ilişkilerimizin perspektifi 'stratejik'

MEHMET KAYA/ANKARA

SETA tarafından düzenlenen Türkiye-Çin İlişkilerinde Yeni Ufuklar toplantısının açılışına, Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci ve Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin katıldı. Orta Koridor ve Kuşak Yol projelerinin uyumlulaştırılmasının geniş alanda fayda sağlayacağının altını çizen Ekinci, “İki girişimin uyumlaştırılmasına ilişkin ortak çalışma grubunun dokuz yıl sonra ilk kez toplanabilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Artan jeopolitik riskler ışığında, bu iki girişimin uyumlaştırılması, ticaret yollarının güvenilirliği ve çeşitlendirilmesi açısından hem ülkelerimizin hem de Asya’dan Avrupa’ya ve Afrika’ya uzanan daha geniş coğrafyanın çıkarına olacaktır” ifadesini kullandı.

Yüksek ticaret dengesizliği nükleer enerji konuşulacak

Türkiye’nin Çin ticaretinde verdiği yüksek açık nedeniyle, daha dengeli bir ticaret gerekliliğini her iki ülkenin kabul ettiğini hatırlatan Ekinci, bu alanda Çin’li şirketlerin daha fazla yatırım beklentisini dile getirdi. Berris Ekinci, olası işbirliği alanlarına yönelik “Altyapı ve demiryolu projeleri, yeni teknolojiler, batarya ve enerji depolama sistemleri, yenilenebilir ve nükleer enerji alanlarında kazan-kazan anlayışıyla işbirliği yapmak için önemli bir potansiyel bulunmaktadır” ifadesini kullandı.

Çinli elektrikli taşıt üreticisi BYD’nin “yatırımlarını yakın gelecekte tamamlayacağına inandığını” söyleyen Dışişleri Bakan Yardımcısı Çin’den daha fazla turist gelmesi, iki ülke arasındaki uçuş sayısının artırılması ve Türk vatandaşlarına uygulanan vizenin kaldırılması başlıklarını da saydı.

Berris Ekinci, İsrail’in İran’a yaptığı saldırıyla birlikte artan bölgesel riskler konusunda Türkiye ve Çin’in benzer görüşte olduğunu kaydetti. Ekinci, “Günümüz küresel zorluklarının karmaşıklığı ve hızla değişen uluslararası ortam, bölgesel ve uluslararası konularda Türkiye ile BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi Çin arasında daha yakın bir koordinasyonu zorunlu kılmaktadır. Birçok konuda, özellikle de Orta Doğu’daki gelişmeler konusunda benzer görüşleri paylaştığımızı görmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.

"Türkiye Orta Doğu diplomasimizin önemli parçası"

“Türkiye ile ilişkilerimizi stratejik ve uzun vadeli perspektiften algılıyoruz. Bu, Orta Doğu diplomasimizin bir önceliğidir” diyen Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin, Dünyada tek taraflılığın tehlikeli bir zemin kazandığını, zorbalık uygulamalarının görüldüğünü söyledi. Büyükelçi, ”Bu eylemler, BM merkezli uluslararası sistemi ciddi şekilde baltalamakta, sürdürülebilir kalkınmanın temellerini aşındırmakta ve küresel barış ve istikrarı tehdit etmektedir” dedi. Çin’in Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmek istediğini kaydeden Büyükelçi “Ekonomik ayrışma ve sanayi ile tedarik zincirlerinin bozulmasına yönelik yanlış uygulamaları reddetmeli, çok tarafl ı ticaret sistemini korumalı, adil ve makul bir küresel yönetişim sisteminin kurulmasını kolaylaştırmalıyız” dedi.