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Meteoroloji saat vererek uyardı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Meteoroloji saat vererek uyardı: Çok kuvvetli geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli, yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlar uyarıldı

Bölgelerde ulaşımda aksamalar, çatı uçması, kar, ağaç veya direklerin savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın öğleden sonra sona ermesi bekleniyor.

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