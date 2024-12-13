Aksa Enerji’den Özbekistan’a dev yatırım: Devreye alındı

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Aksa Enerji’den yapılan açıklamda 7 ay gibi kısa sürede devreye alınan yatırımın açılış törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın çevrimiçi bağlantı ile katılırken, Bakan Yardımcısı Berat Çonkar da katıldı.

Hâlen Taşkent ve Buhara’da toplamda 790 MW kurulu güce sahip üç santrali işleten Aksa Enerji’nin bu yatırımla birlikte kurulu gücü 1220 MW’a çıkmış olacak.

İlk ünitesi 7 ay gibi rekor bir sürede devreye alınan santral, bugün itibarıyla 352 MW kapasiteye ulaşmış durumda. Santralin tüm ünitelerinin devreye alınması için çalışmaların 2025 yılı başında tamamlanması öngörülüyor.

Kazancı: “Özbekistan’ın enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak”

Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı yaptığı açıklamada santralin Özbekistan ve Türkiye arasındaki güçlü siyasi ve ekonomik iş birliklerinin en somut örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Kazancı, 7 ay gibi rekor bir sürede devreye alınan projenin Özbekistan’ın enerji arz güvenliğine katkı sağlarken Aksa Enerji’nin uluslararası arenadaki büyüme hedeflerinin de önemli bir parçasını oluşturduğunu aktardı.

Proje tam kapasiteye ulaştığında bu ülkedeki santral sayısının 4’e, kurulu gücün de 1220 MW’a çıkacağı bilgisini veren Cemil Kazancı, böylece bölgedeki en büyük Türk yatırımcısı konumlarını da güçlendireceklerini kaydetti.

25 yıllık dolar bazlı garantili kapasite anlaşması

Aksa Enerji Talimercan Santrali, Özbekistan Enerji Bakanlığı’na bağlı NEGU (National Electric Grid of Uzbekistan) ile yapılan iş birliği kapsamında inşa edildi. Elektrik üretimi için gereken doğal gaz, Özbekistan Hükümeti tarafından sağlanırken, üretilen elektrik 25 yıllık ABD Doları bazlı garantili kapasite anlaşması kapsamında fiyatlandırılacak. Bu model, projenin sürdürülebilirliğinin ve iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin sağlam temeller üzerinde ilerlediğinin önemli bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.