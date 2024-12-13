Konya’da Şeb-i Arus törenleri büyük ilgi görüyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Mevlana Celaleddin Rumi’nin 751. Vuslat yıldönümü dolayısıyla 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Şeb-i Arus etkinlikleri boyunca Konya, Mevlana’nın çağrısına kulak veren ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor. Katılımcılar, Hz. Mevlana’nın manevi mirasını anmak ve anlamak için bir araya gelirken, "Muhabbet Vakti" temasıyla gerçekleştirilen bu yılki Şeb-i Arus törenleri, sanat ve tasavvufla harmanlanan bir kültür şöleni sunuyor.

Her gün farklı bir etkinlik

Programların ana merkezi olan Konya Mevlana Kültür Merkezi, sema mukabelelerinden konserlere kadar çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Sultan Veled Salonu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Selsebil Konserleri, ziyaretçilere tasavvuf musikisinin ruhu arındıran ezgilerini sunuyor. Aynı zamanda, sergiler ve söyleşilerle katılımcılara Mevlâna’nın fikir dünyası tanıtılıyor.

Mevlana Meydanı’nda kurulan çadırda her gün düzenlenen "Türbe Önü" programları ise geleneksel bir buluşma noktası olarak dikkat çekiyor. Burada ziyaretçiler, Mevlana’nın manevi atmosferinde çeşitli yazar, akademisyen ve konuşmacılar eşliğinde vakit geçiriyor.

Dünyanın dört bir yanından katılım

Etkinliklere yerli ve yabancı çok sayıda turistin yanı sıra akademisyenler ve sanatçılar katılıyor. Her gün düzenlenen sema mukabeleleri, Mevlevilik geleneğinin zarafetini ve derinliğini ziyaretçilere sunarken, Mevlana’nın "Aşk ve muhabbet olmadan, insanın insan olması mümkün değildir" öğüdünü yüreklerde hissettiriyor.

Finalde Ahmet Özhan konseri ve Sema Mukabelesi

Şeb-i Arus törenleri, 17 Aralık Salı günü Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla yapılacak kapanış programıyla son bulacak. Devlet sanatçısı Ahmet Özhan’ın vereceği konser ve ardından gerçekleştirilecek sema mukabelesiyle Mevlana’nın vuslat gecesi, sevgi ve hoşgörüyle anılacak.