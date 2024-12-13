SON DAKİKA... Duruşmada silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var (Video)

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 23 Eylül 2023'te çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Mertcan A. ve babası Köksal A'nın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

Sanık avukatının beyanları alınırken, geçen yıl yaşanan kavgada yaralanan ve bu olayda sakat kaldığı için tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Tolga E'nin (21) de bulunduğu taraftan sanıklara doğru tabancayla ateş açıldı. Bunun üzerine salondakiler dışarı kaçtı.

Ölü ve yaralılar var

Tolga E'nin babası Kemal E. tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırıda, Mertcan Akça ve babası Köksal Akça yaşamını yitirdi.

Yaralanan 2 jandarma personeli ise 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Saldırıdan önce yanındaki yakınlarına oğlu Tolga'yı işaret ederek "size emanet" dediği duyulan zanlı Kemal E, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay nedeniyle adliyeye giriş çıkışlar kapatıldı.

Silah adliyeye nasıl sokuldu?

Silahın, tekerlekli sandalyeyle duruşma salonuna sokulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Sağlık Bakanı'ndan açıklama: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 jandarma ağır yaralı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bursa'da mahkeme salonunda duruşma sırasında 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda yaralanan 2 jandarma personelinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

Bursa Adalet Sarayı'nda duruşma sırasında kişisel husumete bağlı silahlı saldırı yaşandığını anımsatan Memişoğlu, şöyle konuştu:

"2 ölü var. 2 de jandarmamız yaralandı. Jandarmalarımızın durumu ağır. 2 jandarmamıza müdahale yapılıyor. Allah şifalarını versin, yardımcı olsun diyoruz. Elim bir olay. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Adli süreç devam ediyor. Başsavcılığımız ve adliyemiz... Çok geçmiş olsun diliyorum. İnşallah jandarmalarımız hayata tutunurlar. Durumlarının ağır olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bir daha böyle olaylar yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız."

Bakan Tunç açıkladı: 10 gözaltı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa Adliyesi duruşma salonunda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Tunç, 2 kişinin ölümüne ve 2 jandarmanın yaralanmasına neden olan müşteki babası şüpheli K.E.'nin kullandığı silahla birlikte yakalandığını belirterek 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan X hesabından, "Bursa Adliyesi duruşma salonunda meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında; ateşli silah kullanmak suretiyle olayın tarafı 2 kişinin ölümüne ve 2 jandarma kolluk görevlimizin yaralanmasına neden olan müşteki babası şüpheli K.E. kullandığı silahla birlikte yakalanmış olup, şüphelilere yardım eden ve olayda ihmali olduğu değerlendirilenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" dedi.