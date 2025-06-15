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Erdoğan ile Umman Sultanı El Said arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail-İran arasındaki çatışmaların yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi.

Haber Merkezi
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Erdoğan ile Umman Sultanı El Said arasında kritik görüşme!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki liderin görüşmesinde İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların bölge güvenliği için büyük risk oluşturduğunu, bölgenin yeni bir savaşa asla tahammülünün olmadığını ifade etti.

"Netanyahu yönetimi küresel istikrar ve güvenlik sorunu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu yönetiminin küresel istikrar ve güvenlik sorunu haline geldiğini, saldırıların nükleer müzakerelerin altıncı turu arifesinde gerçekleşmesinin düşündürücü olduğunu, Türkiye’nin nükleer anlaşmazlığın çözümünde tek yol olarak müzakereyi gördüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, son gelişmelerin Gazze’de İsrail tarafından uygulanan soykırımı gölgede bırakmasına izin verilmemesi gerektiğini de ifade etti.

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