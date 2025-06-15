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Şişecam 90. yılında camın tarihine ışık tutuyor

Perge antik kentinde keşfedilen Roma dönemine ait cam fırınları ve cam kalıntıları, Şişecam’ın katkılarıyla incelenecek ve koruma altına alınacak.

Haber Merkezi
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Şişecam 90. yılında camın tarihine ışık tutuyor
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1935 yılında Türkiye’de cam sanayinin temellerini atmak için kurulan Şişecam, Perge antik kentinde gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkan cam fırınlarının ve cam kalıntılarının incelenmesi ve korunması için sponsor oldu. Roma dönemine ait olduğu düşünülen bu bulguların camın Anadolu’daki köklü tarihine katkı sağlaması hedefleniyor.

Perge kazı çalışmalarına başkanlık eden İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Sedef Çokay Kepçe, gerçekleştirilen sponsorluk için şunları söyledi:

"Perge antik kentinin stadyum yapısında gerçekleştirdiğimiz kazı çalışmaları esnasında yeni bulgulara ulaştık. Kazılarda keşfettiğimiz tarihi M.S. 3. ve 4. yüzyıla ulaşan beş adet cam fırınının ve bu fırınların çevresinde bulduğumuz cam kalıntılarının camın Anadolu’daki tarihine ışık tutmak konusunda önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu çalışmalarımızda Şişecam, fırınların restorasyonu için maddi destek sağlarken, kazılar sırasında bulduğumuz cam kalıntılarının yüksek teknoloji gerektiren analizleri için bize Ar-Ge merkezinin kapılarını açıyor. Kalıntıların tarihine yönelik analizler, Şişecam Bilim, Teknoloji ve Tasarım Merkezi’ndeki laboratuvarlarda gerçekleştirilecek."

Kültürel değerlere katkı

Kültürel mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma misyonunu sürdürmeye devam eden Şişecam’ın, bu doğrultuda oluşturduğu bir Cam Eserler Koleksiyonu da bulunuyor. Yaklaşık 3.500 yıllık bir tarihi kapsayan ve İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne kayıtlı olan bu değerli koleksiyon, Antik Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 520 eski cam eserden oluşuyor. Şişecam Genel Merkezi’nde sergilenen bu özel koleksiyonda yer alan eserler, cam sanatının evrimini gözler önüne seriyor.

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