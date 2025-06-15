Gaziantep mutfağının Feneryolu’ndaki temsilcisi

İstanbul’un Feneryolu semtinde yer alan Tarhun Yöresel Lezzetler, Gaziantep mutfağının özgün tatlarını şehirde sunan bir restoran olarak dikkat çekiyor. Mekânın kurucusu Güngör Hanım, Gaziantep’te gazete ve reklam yöneticiliği yaptıktan sonra Ayvalık’ta memleketinin lezzetlerini tanıtan bir restoran açmış. Burada elde ettiği başarıyı İstanbul’a taşıyarak Tarhun’u hayata geçirmiş.

Restoranın sabit menüsünde içli köfte, mantı, kuru dolma gibi bilinen lezzetlerin yanı sıra Gaziantep’e özgü coğrafi işaretli beyran, yuvalama ve cevizli çiğ köfte gibi yemekler yer alıyor. Mevsimsel malzemelere bağlı olarak her gün farklı yöresel yemekler de sunuluyor. Ayva dolması, çağla aşı, ayvalı ekşili taraklık, şiveydiz, öz çorba, yeni dünya kebabı, oruk kebabı, erik tava ve vişne kebabı gibi İstanbul’da nadir bulunan tepsi kebapları bu çeşitler arasında öne çıkıyor. Cumartesi günleri sunulan ciğer kavurma düzenli müşterilerin favorisi.

Tatlı menüsü de günlük olarak değişiyor; taş kadayıf, zerdeli sütlaç, Antep usulü aşure, cennet çamuru, fıstıklı kurabiye ve köy kahkesi gibi seçenekler bulunuyor. Ayrıca fellah köfte, maş piyazı, muhammara, kabak tarator, Girit peynir ezmesi ve atom gibi mezeler de menüde yer alıyor.

Güngör Hanım, Antep mutfağının orijinal reçetelerine sadık kalarak yemeklerini hazırlıyor. Sebzeler hariç tüm malzemeler Gaziantep’ten getirtiliyor ve etin seçimi ile işlenmesine özel bir özen gösteriliyor. Restoran, Gaziantep mutfağının yanı sıra Anadolu ve Akdeniz mutfaklarından da bazı çeşitler sunuyor.