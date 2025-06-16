Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hasan Ersel hayatını kaybetti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 1991-1993 yılları arasında başkan yardımcılığı görevinde bulunan Lutfi Hasan Ersel'in vefat ettiğini açıkladı.

1991-1993 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış olan Sayın Doç. Dr. Lutfi Hasan Ersel’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/F7ZP7PJZfh — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) June 16, 2025

Merkez Bankası'nın yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"1991-1993 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış olan Sayın Doç. Dr. Lutfi Hasan Ersel’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz."