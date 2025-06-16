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Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hasan Ersel hayatını kaybetti

1991-1993 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev yapan olan Doç. Dr. Lutfi Hasan Ersel hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hasan Ersel hayatını kaybetti
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 1991-1993 yılları arasında başkan yardımcılığı görevinde bulunan Lutfi Hasan Ersel'in vefat ettiğini açıkladı.

Merkez Bankası'nın yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"1991-1993 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış olan Sayın Doç. Dr. Lutfi Hasan Ersel’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz."

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